Werder-Kapitän Junuzovic kehrt zurück

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Werder Bremens Trainer Alexander Nouri kann im Bundesliga-Nordderby beim Hamburger SV am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETCIKER) wieder auf Kapitän Zlatko Junuzovic setzen. "Er hat die Einheiten absolvieren können und wird auf jeden Fall eine Option sein", sagte der Chefcoach.

Bei Lamine Sané und Ludwig Augustinsson (Knieprobleme) gelte es noch die Trainingseindrücke abzuwarten. Die Einheit am Freitag könnte dabei etwas turbulenter als gewöhnlich werden. Werder-Ultras wollen ihr Team vor dem besonderen Spiel einschwören. "Wir freuen uns auf unsere Fans", sagte Nouri: "So lange alles positiv und friedlich ist, ist alles in Ordnung."

Nouri vor dem Derby: "Man spürt das Kribbeln"

Der 38-Jährige erwartet am Samstag im Hamburger Volkspark eine intensive Partie zwischen den zuletzt formschwachen Teams. Werder liegt vor dem siebten Spieltag mit nur drei Punkten auf Rang 17, der HSV ist mit sechs Zählern 15. "Wir sind bereit, den Fight anzunehmen, und wollen das Spiel unbedingt gewinnen", sagte Nouri: "Jeder weiß um den Stellenwert. Man spürt die Vorfreude und das Kribbeln."

Sportdirektor Frank Baumann betonte, es sei wichtig, in der aufgeheizten Atmosphäre einen "kühlen Kopf" zu bewahren: "Wir müssen auch mit Provokationen rechnen, darauf müssen wir eingestellt sein."