Alle Begegnungen des 5. Spieltags

Englische Woche in der Bundesliga! Am Dienstag empfängt der VfL Wolfsburg nur einen Tag nach der Entlassung von Andries Jonker Werder Bremen, Bayern spielt auf Schalke. Am Mittwoch muss Borussia Dortmund zum HSV. Hier gibt's alle Infos zum Spieltag, die Tabelle, LIVETICKER und - neu ab dieser Spielzeit - die Highlights aller Spiele 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN und ab Donnerstag, 0 Uhr, bei SPOX im Video.

Das Wichtigste zum Spieltag in Kürze:

Borussia Mönchengladbach eröffnet den 5. Spieltag gegen den VfB Stuttgart, bei dem sich Christian Gentner auf dem Weg der Besserung befindet.

Tabellenführer Borussia Dortmund hofft beim HSV auf eine ruhige Partie ohne hitzige Diskussionen um den Videobeweis.

Nach der bislang stärksten Saisonleistung gegen Mainz ist Bayern München am Dienstag zu Gast bei Schalke 04.

RB Leipzig muss eine Woche nach dem Champions-League-Debüt zum FC Augsburg, der auf den dritten Bundesliga-Sieg in Folge hofft.

Alle Spiele des 5. Bundesliga-Spieltags

Anstoßzeit Partie Liveticker Di., 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart SPOX Di., 20:30 Uhr FC Augsburg - RB Leipzig SPOX Di., 20:30 Uhr FC Schalke 04 - FC Bayern München SPOX Di., 20:30 Uhr VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen SPOX Mi., 18:30 Uhr 1. FC Köln - Eintracht Frankfurt SPOX Mi., 20:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 - TSG 1899 Hoffenheim SPOX Mi., 20:30 Uhr Hamburger SV - Borussia Dortmund SPOX Mi., 20:30 Uhr Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen SPOX Mi., 20:30 Uhr Sport-Club Freiburg - Hannover 96 SPOX

Die Tabelle vor dem fünften Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia Dortmund 4 10:0 10 10 2. Hannover 96 4 5:1 4 10 3. Bayern München 4 9:3 6 9 4. Schalke 04 4 7:3 4 9 5. TSG Hoffenheim 4 6:3 3 8 6. RB Leipzig 4 8:5 3 7 7. FC Augsburg 4 7:4 3 7 8. Hamburger SV 4 4:5 -1 6 9. VfB Stuttgart 4 3:5 -2 6 10. Borussia M'gladbach 4 5:5 0 5 11. Hertha BSC 4 4:4 0 5 12. Bayer Leverkusen 4 8:8 0 4 13. Eintracht Frankfurt 4 2:3 -1 4 14. Wolfsburg 4 2:5 -3 4 15. 1. FSV Mainz 05 4 3:7 -4 3 16. SC Freiburg 4 1:8 -7 2 17. Werder Bremen 4 2:6 -4 1 18. 1. FC Köln 4 1:12 -11 0

Spielplan: Die Partien des nächsten Spieltags