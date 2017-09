Beck erklärt seine Rückkehr zum VfB Stuttgart

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool CSL Guangzhou Evergrande -

Andreas Beck wechselte überraschend von Besiktas zum VfB Stuttgart. In seiner SPOX-Kolumne erklärt er seine Beweggründe für die Rückkehr zum VfB und warum ihm der Abschied aus Istanbul sehr schwer gefallen ist.

Hallo zusammen,

normalerweise begrüße ich euch an dieser Stelle ja aus Istanbul. Und noch vor zwei Wochen habe ich nicht mal ansatzweise geahnt, dass sich das so flott ändern könnte. Aber wie heißt es immer: Der Fußball ist enorm schnelllebig - ich bin aktuell wohl ein ganz guter Beweis für diese These :-).

Ich hatte schon vier Pflichtspiele bestritten und war komplett auf die Saison mit Besiktas Istanbul fokussiert, als zwei Tage vor Ende des Transferfensters in Deutschland mein Telefon klingelte. Mein Bruder und Berater Arthur meinte, es könnte sich vielleicht noch kurzfristig die Möglichkeit für einen Wechsel ergeben. Meine erste Reaktion: Lass stecken. Ich kam direkt aus dem Türkisch-Unterricht und hatte den festen Vorsatz, meinen Vertrag bis 2018 zu erfüllen.

Weil meine Familie und ich uns in Istanbul pudelwohl fühlten. Weil es sportlich gut für mich lief. Weil ich mich auf die Champions League freute. Und auf die tolle Atmosphäre in unserem Stadion. Das alles, dachte ich in dem Moment, würde ich nicht für viele Clubs aufgeben. Gut, für den VfB Stuttgart beispielweise vielleicht schon.

Es ging um den VfB. Also von wegen: Lass mal stecken.

Andreas Beck bei Facebook!

Die fixen Bundesliga-Neuzugänge 2017/2018 © getty 1/80 Mahmoud Dahoud, Niklas Süle, John Anthony Brooks - die Bundesligisten greifen tief in die Tasche, um sich für die neue Saison 2017/2018 zu rüsten. SPOX zeigt die fixen Transfers. © getty 2/80 FC BAYERN MÜNCHEN: Kingsley Coman, für 21 Millionen Euro von Juventus Turin (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 3/80 James Rodriguez, für 5 Millionen Euro/Saison Leihgebühr von Real Madrid © getty 4/80 Corentin Tolisso, für 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon © getty 5/80 Niklas Süle, für 20 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 6/80 Sebastian Rudy, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 7/80 Serge Gnabry, für 8 Millionen Euro von Werder Bremen © getty 8/80 RB Leipzig: Yvon Mvogo, für 5 Millionen Euro vom BSC Young Boys © getty 9/80 Ibrahima Konate, ablösefrei vom FC Sochaux © getty 10/80 Bruma, für 12,5 Millionen Euro von Galatasaray © getty 11/80 Konrad Laimer, für 7 Millionen Euro von Red Bull Salzburg © getty 12/80 Jean-Kevin Augustin, für 13 Millionen Euro von Paris Saint-Germain © getty 13/80 BORUSSIA DORTMUND: Mahmoud Dahoud, für 12 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach © getty 14/80 Ömer Toprak, für 12 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 15/80 Maximilian Philipp, für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 16/80 Dan-Axel Zagadou, von Paris Saint-Germain © getty 17/80 TSG 1899 HOFFENHEIM: Florian Grillitsch, ablösefrei vom SV Werder Bremen © getty 18/80 Justin Hoogma, für 2 Millionen Euro von Heracles Almelo © getty 19/80 Havard Nordtveit, für 7 Millionen Euro von West Ham United © getty 20/80 Robert Zulj, ablösefrei von Greuther Fürth © getty 21/80 Nico Schulz, von Borussia Mönchengladbach (Ablöse unbekannt) © getty 22/80 1. FC KÖLN: Jannes Horn, für 7 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg © getty 23/80 Jhon Cordoba, für 17 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05 © getty 24/80 HERTHA BSC: Davie Selke, für 8,5 Millionen Euro von RB Leipzig © getty 25/80 Matthew Leckie, für 3 Millionen Euro vom FC Ingolstadt 04 © getty 26/80 Karim Rekik, für 2,5 Millionen Euro von Olympique Marseille © getty 27/80 SC FREIBURG: Florian Niederlechner, für 2,3 Millionen Euro vom FSV Mainz 05 (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 28/80 Pascal Stenzel, für 4 Millionen Euro von Borussia Dortmund (bereits zuvor ausgeliehen) © getty 29/80 Philipp Lienhart, Leihe von Real Madrid Castilla © getty 30/80 SV WERDER BREMEN: Ludwig Augustinsson, für 4,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen © getty 31/80 Jerome Gondorf, für 1,2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98 © getty 32/80 Jiri Pavlenka, für 3 Millionen Euro von Slavia Prag © getty 33/80 Yuning Zhang, Leihe von West Bromwich Albion © getty 34/80 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Vincenzo Grifo, für 6 Millionen Euro vom SC Freiburg © getty 35/80 Denis Zakaria, für 10 Millionen Euro von Young Boys Bern © getty 36/80 Mickael Cuisance, für 250.000 Euro aus der U19 des AS Nancy © getty 37/80 Reece Oxford, Leihe von West Ham United © getty 38/80 Matthias Ginter, für 17 Millionen Euro von Borussia Dortmund © getty 39/80 FC SCHALKE 04: Nabil Bentaleb, für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 40/80 Amine Harit (l.), für 8 Millionen von FC Nantes © getty 41/80 Yevhen Konoplyanka, für 12,5 Millionen Euro vom FC Sevilla (zuvor bereits ausgeliehen) © getty 42/80 Pablo Insua, für 3,5 Millionen Euro von Deportivo La Coruna © getty 43/80 EINTRACHT FRANKFURT: Sebastien Haller, für 7 Millionen Euro vom FC Utrecht © getty 44/80 Gelson Fernandes, für 500.000 Euro von Stade Rennes © getty 45/80 Danny da Costa, für eine Million Euro von Bayer 04 Leverkusen © getty 46/80 Jan Zimmermann, ablösefrei von 1860 München © getty 47/80 Carlos Salcedo, für 450.000 Euro Leihe von Deportivo Guadalajara © getty 48/80 Daichi Kamada, für 1,6 Millionen Euro von Sagan Tosu © getty 49/80 Jonathan de Guzman ist zwar noch nicht ganz durch, aber die Eintracht hat bereits mitgeteilt, dass eine Einigung besteht. Deshalb ist er auch schon bei der US-Reise dabei © getty 50/80 BAYER 04 LEVERKUSEN: Dominik Kohr, für 2 Millionen Euro vom FC Augsburg © getty 51/80 Sven Bender, für 15 Millionen Euro von Borussia Dortmund © getty 52/80 FC AUGSBURG: Rani Khedira, ablösefrei von RB Leipzig © getty 53/80 Fabian Giefer, für 750.000 Euro vom FC Schalke 04 © getty 54/80 Marcel Heller, ablösefrei von Darmstadt 98 © getty 55/80 Michael Gregoritsch, für 5,5 Millionen vom Hamburger SV © getty 56/80 Sergio Cordova, vom FC Caracas (Ablöse unbekannt) © getty 57/80 HAMBURGER SV: Julian Pollersbeck, für 3,5 Millionen Euro vom 1. FC Kaiserslautern © getty 58/80 Kyriakos Papadopoulos, für 6,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen (war bereits ausgeliehen) © getty 59/80 Bjarne Thoelke, ablösefrei vom Karlsruher SC © getty 60/80 Andre Hahn, für 6 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach © getty 61/80 1. FSV MAINZ 05: Rene Adler, ablösefrei vom Hamburger SV © getty 62/80 Alexandru Maxim, für 3 Millionen Euro vom VfB Stuttgart © getty 63/80 Viktor Fischer, Ablöse unbekannt, vom FC Middlesbrough © getty 64/80 Kenan Kodro, für 1,75 Millionen Euro von CA Osasuna © getty 65/80 VFL WOLFSBURG: Marvin Stefaniak, für 2 Millionen Euro von der SG Dynamo Dresden © getty 66/80 John Anthony Brooks, für 17 Millionen Euro von Hertha BSC © getty 67/80 Felix Uduokhai, für eine Million Euro von 1860 München © getty 68/80 William, für 5 Millionen Euro von SC Internacional Porto Alegre © getty 69/80 Nany Landry Dimata, für 10 Millionen Euro von KV Oostende © getty 70/80 Ignacio Camacho, für 15 Millionen Euro vom FC Malaga © getty 71/80 Kaylen Hinds, vom FC Arsenal (Ablöse unbekannt) © getty 72/80 VFB STUTTGART: Orel Mangala, für 1,8 Millionen Euro von RSC Anderlecht © getty 73/80 Ron-Robert Zieler, für 4 Millionen von Leicester City © getty 74/80 Chadrac Akolo (r.), für 6 Millionen von FC Sion © getty 75/80 Benjamin Hadzic, ablösefrei von Bayern München U19 © getty 76/80 Anastasios Donis, für 3 Millionen Euro von Juventus Turin © getty 77/80 HANNOVER 96: Pirmin Schwegler, ablösefrei von der TSG 1899 Hoffenheim © getty 78/80 Matthias Ostrzolek, ablösefrei vom Hamburger SV © getty 79/80 Michael Esser, für 2 Millionen Euro vom SV Darmstadt 98 © getty 80/80 Julian Korb, für 3 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach

Viele Überlegungen, jede Menge Gespräche

Es folgten zwei Tage mit vielen Überlegungen und einer Menge Gespräche. Im privaten Kreis, vor allem mit meiner Frau Manuela. Aber natürlich auch im sportlichen Bereich. Ich tauschte mich intensiv mit VfB-Sportvorstand Michael Reschke und Trainer Hannes Wolf aus - aber auch mit den Besiktas-Verantwortlichen.

Sie signalisierten mir: Aus sportlicher und menschlicher Sicht, würden sie mich sehr gerne behalten - aber es gebe andere Gründe, weshalb ein Wechsel auch aus ihrer Sicht eine Option sein könnte. Aber das waren vertrauliche Gespräche, auf die ich hier nicht näher eingehen will.

Für mich keine leichte Entscheidung. Einerseits. Andererseits hatte ich schon immer den Traum, noch einmal für den VfB zu spielen. Hört sich vielleicht etwas pathetisch an, ist aber wirklich so. Ich komme aus der Region, bin in Stuttgart zur Schule gegangen, habe beim VfB in der Jugend gespielt und dort meine ersten Schritte als Profi gemacht. Ich würde mich also schon als einen Stuttgarter Jungen bezeichnen.

"Ich war nie richtig weg aus Stuttgart"

Und ich bin mir nicht mal sicher, ob man das jetzt als eine Rückkehr bezeichnen kann. Ich war ja nie so richtig weg. Egal, ob ich in Hoffenheim oder in Istanbul gespielt habe - Stuttgart war für mich immer eine Anlaufstation. Meine Eltern leben in der Region, hier habe ich im Sommer letzten Jahres auch geheiratet.

Und natürlich habe ich die Entwicklung beim VfB immer verfolgt. Mal etwas mehr aus der Nähe wie in Hoffenheim, mal aus der Ferne wie in Istanbul. Ich habe beim Abstieg mitgelitten - und ich habe mich beim Aufstieg riesig gefreut.

Ich weiß doch aus eigener Erfahrung, was dieser Verein für die Menschen in der ganzen Region bedeutet. Das ist an jeder Ecke zu spüren, die Euphorie und die Unterstützung ist großartig. Auch ich persönlich bin wieder sehr herzlich aufgenommen worden. Das tut gut.

"Beim VfB kann etwas richtig Gutes entstehen"

Was aber genauso schön ist: Ich habe in den letzten Tagen ebenfalls sehr viel nette Nachrichten aus der Türkei bekommen. In meinen zwei Jahren dort ist schon eine Bindung entstanden, die über den Tag hinaus Bestand haben wird. Meine Familie und ich werden ganz sicher immer wieder nach Istanbul zurückzukehren, um Freunde zu besuchen.

Und ich bin zwar kein Spieler mehr von Besiktas - aber ich werde Fan bleiben. Ich weiß: So etwas wird von vielen Fußballern beim Abschied gesagt. Aber jeder, der schon mal ein Spiel in diesem wundervollen Stadion am Bosporus besucht hat, wird es nachvollziehen können.

Ich hatte das Glück, mit der Mannschaft zweimal Meister zu werden und durfte dort tolle Champions- und Europa-League-Abende erleben. Häufig war es so laut - wir hätten die Kommunikation auf dem Platz auch einstellen können. Man verstand eh kein Wort. Freunde von mir haben bei Besuchen immer Ohropax dabei gehabt.

Und ja: Natürlich hätte ich auch gerne in dieser Saison wieder Champions League gespielt. Das jetzt nicht tun zu können, schmerzt schon etwas. Aber die Vorfreude auf die neue Aufgabe hier in Stuttgart überwiegt. Sonst hätte ich diesen Schritt ja nicht gemacht. Beim VfB kann wieder etwas richtig Gutes entstehen. Und ich finde es klasse, vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten zu können.

In diesem Sinne: Bis bald.

Euer Andi

Andreas Beck, geboren am 13. März 1987 in Kemerowo (Russland), durchlief sämtliche Junioren-Nationalmannschaften des DFB und spielte ab 2009 neun Mal für die Nationalmannschaft. Beck spielte über 200 Mal in der Bundesliga und wurde 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister. Ein großer Erfolg war auch die Europameisterschaft 2009 mit der U21-Nationalmannschaft. Nach über zehn Jahren in der Bundesliga wechselte Beck 2015 zu Besiktas in die Türkei. Im Sommer 2017 kehrte er zum VfB zurück.