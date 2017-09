Einmal Comeback spezial

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 2 Clermont -

RB Leipzig tut sich schwer mit der Souveränität der Vorsaison, für Julian Weigl und Kevin-Prince Boateng gibt es neue Rollen. Dem FC Augsburg fehlen noch Platz sechs und sieben und Teile der Liga haben Defizite in der Kernkompetenz Toreschießen. SPOX blickt auf fünf Themen des Bundesliga-Wochenendes.

RB Leipzig: Souveränität is' gerade nicht

Etwas verkürzt könnte man sagen, die Leipziger Vorsaison war in zwei Phasen unterteilt: In der bärenstarken Hinrunde übertölpelte der damalige Aufsteiger die Gegner reihenweise mit seiner intensiven Pressingspielweise. In der Rückrunde waren die Gegner jedoch besser auf RBL eingestellt, wählten eine noch defensivere Herangehensweise und überließen Leipzig höhere Spielanteile.

Mit dieser Transformation wussten die Sachsen umzugehen, auch mit höherem Ballbesitz blieb man ruhig und bekam den offensiven Punch gut hin. Diese Souveränität hat sich in der neuen Saison bislang noch nicht wieder durchsetzen können. Dem Team von Ralph Hasenhüttl gelingt es aktuell nicht, einen Gegner 90 Minuten lang so zu bespielen, dass ein ungefährdeter Sieg dabei herauskommt.

Das mag angesichts dreier Siege noch nicht wirklich ins Gewicht fallen, doch die zuvor noch zahlreichen Hochkaräter an Torchancen bleiben aus. Das Gegenpressing über das gesamte Feld fällt weniger intensiv aus und die Kontrahenten verstehen es mittlerweile noch besser, die frühzeitigen Leipziger Attacken zu überspielen.

Top-11 des 6. Spieltags: Holger und die gelben Männer © getty 1/12 Jiri Pavlenka (Werder Bremen): Hielt seinen Kasten gegen den SC Freiburg sauber und zeigte insgesamt sechs Paraden © getty 2/12 Sokratis (Borussia Dortmund): Verzeichnete starke Pass- und Zweikampfquoten und leitete darüber hinaus das zwischenzeitliche 3:0 stark ein © getty 3/12 Holger Badstuber (VfB Stuttgart): Bei seinem Comeback sofort wieder Chef in der Stuttgarter Defensive. Gewann über 80 Prozent seiner Zweikämpfe und hatte mit seinen Kollegen Finnbogason gut im Griff. Dazu im Spielaufbau gewohnt klar und sicher © getty 4/12 Sven Bender (Bayer Leverkusen): In der Innenverteidigung räumte Bender alles ab: Er gewann fast 80 Prozent seiner direkten Duelle © getty 5/12 Dennis Geiger (TSG Hoffenheim): Als alleiniger Sechser vor der Dreierkette mit sicherem Passspiel, scheute keine Zweikämpfe und stibitzte den Schalkern im Angriff immer wieder die Bälle. Abgeklärt und überlegt beim Abschluss vor seinem Tor © getty 6/12 Julian Weigl (Borussia Dortmund): Nach langer Verletzungspause zeigte Weigl ein beeindruckendes Startelf-Comeback. Hielt 90 Minuten lang durch und markierte mit seinem tollen Treffer den Endstand © getty 7/12 Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund): Starke Vorstellung des Ex-Gladbachers im zentralen Mittelfeld. Aubameyangs Treffer zum zwischenzeitlichen 5:0 bereitete Dahoud vor © getty 8/12 Emil Forsberg (RB Leipzig): Brachte einige erfolgreiche Dribblings an, war stabil in den direkten Duellen und schlich sich immer wieder gut zwischen die Linien. Dazu mit drei eigenen Torschüssen und vier Torschussvorlagen © getty 9/12 Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Zwei Schüsse, beide aufs Tor, beide drin - so sieht ein idealer Arbeitsnachweis eines Stürmers aus. Technisch stark beim wichtigen 1:0, dazu mit guten Laufwegen und immer eine Herausforderung für die gegnerische Defensive © getty 10/12 Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund): Bereitete das 1:0 klasse vor, köpfte ans Aluminium und ließ später noch drei Buden am Stück folgen. Insgesamt mit acht Torschüssen und drei Torschussvorlagen © getty 11/12 Maximilian Philipp (Borussia Dortmund): Mit seinen beiden Treffern leitete er das Dortmunder Schützenfest ein. Das dritte Tor bereitete Aubameyang mustergültig vor © spox 12/12 Taktisch ausgerichtet ist die Top-11 im 3-4-3

Daran schließt sich die zweite Thematik an: die defensive Stabilität. Gelingt es dem Gegner, effizient von hinten raus zu spielen und im Passspiel wenig Fehler zu machen, erwischt man Leipzig in diesen Tagen immer öfter nicht kompakt.

Das schaffte am Wochenende die Eintracht, die zudem die Schwächen des Vizemeisters im Luftzweikampf aufdeckte, gerade in der Schlussphase. Obwohl RBL zum idealen Zeitpunkt das zweite Tor nachlegte, musste man bis zum Schluss zittern. Frankfurt fand in den meisten Fällen den Weg über die Flügel, bei einigen Hereingaben passte die Zuordnung der Leipziger dann nicht mehr.

Seite 1: RB Leipzig - Souveränität is' gerade nicht

Seite 2: Julian Weigl - Comeback spezial beim BVB

Seite 3: Tore? Es ist kompliziert

Seite 4: Kevin-Prince Boateng: Künftig wie früher?

Seite 5: FC Augsburg - Bleiben noch Platz sechs und sieben