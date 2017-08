Rekord! BuLi investiert knapp 600 Millionen

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay Copa del Rey Zaragoza -

Granada Copa del Rey Rayo Vallecano -

Tenerife CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Serie A Inter Mailand -

SPAL Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Bologna -

Neapel Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

Den Transferrekord geknackt, an der 600-Millionen-Euro-Schallmauer gekratzt: Die 18 Klubs der Bundesliga haben sich dem bedenklichen Trend zu ausufernden Ablösen im Profifußball nicht verschlossen und sind im Sommer auf dem Transfermarkt in neue Dimensionen vorgestoßen. Fast 600 Millionen Euro investierten die Vereine in der am Donnerstagabend endenden Transferperiode in neues Personal - die Geldschwemme auf dem internationalen Markt und der milliardenschwere neue TV-Vertrag machen es möglich.

Die höchsten Ausgaben verzeichnete Rekordmeister Bayern München, der allein rund 100 Millionen Euro vom Festgeldkonto abhob. Allerdings: Im Vergleich zu den internationalen Top-Klubs hielten sich die Bayern noch verhältnismäßig zurück, gegen astronomische Einzelzahlungen wie im Fall Neymars (222 Millionen/Paris St. Germain) oder des Ex-Dortmunders Ousmane Dembele (FC Barcelona/105 Millionen plus 42 Millionen Bonuszahlungen) sperrte sich der deutsche Meister.

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wohin das noch alles führen soll", warnte Klub-Präsident Uli Hoeneß in der Sport Bild, "wir sind an einem Punkt, wo wir verdammt aufpassen müssen. Denn irgendwann hat vielleicht der Zuschauer dann doch mal die Schnauze voll." Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge forderte im kicker gemeinsame Anstrengungen der Organisationen FIFA, UEFA, ECA und FIFPro sowie der Politik, um die rasante Entwicklung der Ablösesummen zu bremsen.

Jene Entwicklung war - wenn auch in anderen Maßstäben - ebenfalls bei den Bundesligisten zu beobachten. Corentin Tolisso (Olympique Lyon) kostete die Bayern 41,5 Millionen Euro, nie zuvor gab ein Bundesligist mehr für einen Spieler aus. Hinzu kamen Zahlungen für Niklas Süle (20 Millionen/1899 Hoffenheim) oder die feste Verpflichtung von Kingsley Coman (Juventus Turin/21 Millionen). Dem gegenüber standen Transfereinnahmen von rund 30 Millionen Euro.

Leverkusen, Köln und Gladbach zahlen Rekordablösen

Doch nicht nur die Bayern zeigten sich spendabel. Bayer Leverkusen (Panagiotis Retsos/22 Millionen), der 1. FC Köln (Jhon Cordoba/17), Borussia Mönchengladbach (Matthias Ginter/17), Hertha BSC (Davie Selke/8,5) oder Aufsteiger Hannover 96 (Jonathas/9) zahlten vereinsinterne Rekordablösen, die aber zumindest teilweise durch Spielerverkäufe gedeckt waren.

Größter deutscher Profiteur des Transfer-Irrsinns dieses Sommers war Borussia Dortmund. Der Pokalsieger refinanzierte allein durch den Verkauf Dembélés die Ausgaben von rund 75 Millionen Euro problemlos und verzeichnete noch ein sattes Plus.

Ermöglicht werden die immer höheren Ausgaben teils durch den neuen TV-Vertrag, der den 36 Erst- und Zweitligisten pro Saison insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro pro Jahr garantiert. Zeitgleich wächst der finanzielle Spielraum ausländischer Klubs in England, Spanien, Italien oder Frankreich durch immer höhere TV-Einnahmen und das sich weiter verstärkende Engagement von Investoren. Dies kann - wie im Fall Dembele - auch die Möglichkeiten der Bundesligisten erhöhen.

Im europäischen Vergleich agierten die Bundesligisten trotz einer negativen Transferbilanz noch einigermaßen moderat. Die Vereine der finanzstarken englischen Premier League investierten über 1,3 Milliarden Euro, auch die Klubs der Serie A (rund 800 Millionen) und der Ligue 1 (rund 650 Millionen) gaben mehr aus. In Frankreich fiel dabei jedoch ein Drittel allein auf Vizemeister Paris St. Germain.