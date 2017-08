Rangnick erklärt den Transferstopp

2. Liga Mo Jetzt Alle Highlights des 1. Spieltags Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional UEFA Europa League Fenerbahce -

Sturm Graz Copa Sudamericana Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Ralf Rangnick hat die Transferperiode für RB Leipzig als beendet erklärt. Der Sportdirektor will keine Neuzugänge mehr und trotz Naby Keita sowie Oliver Burke auch keine Abgänge.

"Wir werden nichts mehr machen und gehen mit dem Kader in die neue Saison", gab Rangnick gegenüber der Bild seine Pläne bekannt. Die Transferperiode, eigentlich bis Ende August geöffnet, ist damit mehrere Wochen zuvor für die Roten Bullen schon beendet.

Für den RB-Sportdirektor ist deutlich geworden: "Ich gehe davon aus, dass uns kein Spieler mehr verlässt." Das gilt demnach auch für Naby Keita oder Oliver Burke, die zuletzt vermehrt mit einem Wechsel liebäugelten und wohl auch entsprechende Angebote hatten.

Leihe macht keinen Sinn für Burke

Gerade mit Burke suchte Rangnick zuletzt das Gespräch: "Ich habe in London noch mal länger mit Oliver gesprochen und ihm gesagt, dass wir ihn nicht abgeben wollen. [...] Wenn er seine Geschwindigkeit ins Spiel bringt, kann er Wirkung zeigen."

Insgesamt, so Rangnick, kann er feststellen: "Ich glaube an den Burschen. Vielleicht hat er mal ein Spiel, wo bei ihm alles aufgeht." Eine Leihe zurück in ein englischsprachiges Land habe er ausgeschlossen: "Dann kommt er irgendwohin, wo er nicht so ausgebildet wird, wie wir spielen."