Merte schwärmt von Forsberg und RB Leipzig

Premier League Spartak Moskau -

FK Krasnodar Ligue 2 Auxerre -

Lens Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke Copa Sudamericana Libertad -

Huracan Club Friendlies Villarreal -

Saragossa UEFA Champions League Basaksehir -

Brügge Copa Sudamericana LDU Quito -

Bolivar Serie A Santos -

Flamengo Copa Sudamericana Olimpia -

Nacional Copa Sudamericana Atletico Junior -

Deportivo Cali Ligue 2 Lens -

Nimes First Division A Lüttich -

Genk Ligue 1 Monaco -

Toulouse Championship Sunderland -

Derby J1 League Kashiwa -

Kobe Premiership Celtic -

Hearts Club Friendlies Crystal Palace -

FC Schalke 04 Championship Fulham -

Norwich Club Friendlies RB Leipzig -

Stoke Ligue 1 PSG -

Amiens Club Friendlies Liverpool -

Bilbao Club Friendlies Tottenham -

Juventus Championship Aston Villa -

Hull Ligue 1 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Metz -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Caen Ligue 1 St. Etienne -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Rennes CSL Shanghai SIPG -

Tianjin Quanjian First Division A Gent -

Antwerpen Ligue 1 Lille -

Nantes Allsvenskan Sundsvall -

Östersunds Club Friendlies SC Freiburg -

Turin Ligue 1 Angers -

Bordeaux Club Friendlies Brighton -

Atletico Madrid Championship Bolton -

Leeds First Division A Anderlecht -

Oostende 1. HNL Dinamo Zagreb -

Hajduk Club Friendlies Inter Mailand -

Villarreal Copa Libertadores River Plate -

Guarani J1 League Shimizu -

Osaka J1 League Kobe -

Kashima League Cup Colchester -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz Club Friendlies Sevilla -

AS Rom CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte Waregem -

Club Brügge Premiership Patrick Thistle -

Celtic CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Championship Brentford -

Notthingham Ligue 1 Nantes -

Marseille Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Jiangsu -

Tianjin Premier League Newcastle -

Tottenham Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG

Per Mertesacker hat Bundesligist RB Leipzig in höchsten Tönen gelobt. Der Arsenal-Routinier ist angetan von der Spielweise der Ostdeutschen und traut ihnen auch in der Königsklasse zu, für eine Überraschung zu sorgen.

"RB tut der ganzen Bundesliga gut, eine Bundesliga-Stadt im Osten nach Berlin. Nächste Saison ist wieder einiges von RB zu erwarten. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie in der Champions League gut mitspielen und eine Chance auf die nächste Runde haben", so der 32-Jährige in der Bild.

"Sie haben letzte Saison schon frisch aufgespielt. Und haben so viel Selbstvertrauen, das zeichnet diese junge Generation heute aus. Sie können so selbst in der Champions League gut mithalten, das fällt dann meistens leichter", so der 104-malige deutsche Nationalspieler weiter.

Merte: Emil Forsberg trifft richtige Entscheidungen

Ganz besonders begeistert ist er von Emil Forsberg, der in der vergangenen Saison in 30 Spielen überragende 30 Scorerpunkte erreichte. "Wie er im Spiel ist, was er für Ideen hat. Er dreht und wendet sich immer zur richtigen Seite", lobte er die Spielintelligenz des Schweden.

Er selbst kann sich sogar vorstellen, nach seiner Karriere für RB zu arbeiten. "Leipzig ist immer eine Option. Weil wir dort viele Freunde haben", so Mertesacker, dessen Frau Ulrike in der Nähe von Leipzig aufwuchs.

Zunächst übernimmt er nach der kommenden Saison den Posten des Leiters der Arsenal-Akademie. "Das ist der Beginn eines neuen aufregenden Kapitels für mich. Ich freue mich, dass ich Teil der Arsenal-Familie bleiben darf", so Mertesacker abschließend.