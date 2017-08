Wer hat die meisten Dauerkarten verkauft?

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! J1 League Tokyo -

Die Bundesliga startet in die Saison 2017/18, die Fans sind heiß - und lassen sich die Liebe zu ihrem Verein einiges kosten. Welcher Klub hat die meisten Dauerkarten verkauft und was ist den Anhängern das Erlebnis über die gesamte Spielzeit hinweg wert? Und wo sind die Tickets eigentlich am teuersten? Alle Infos rund um das Thema bekommt Ihr hier.

Wo sind die Bundesliga-Dauerkarten am teuersten?

Überraschung! Nicht die Fans des FC Bayern München müssen am tiefsten in die Tasche greifen, sondern die Anhänger des Dinos aus Hamburg. Die HSV-Fans zahlen bis zu 806,70 Euro, um die Uhr auch weiterhin ticken zu sehen.

Wird zur kostengünstigsten Variante gegriffen, geht der Preis zwar deutlich nach unten, mit 224 Euro ist Hamburg allerdings auch in dieser Kategorie Spitzenreiter. Auf Platz zwei landet übrigens Eintracht Frankfurt (803 Euro) - zumindest in der Premium-Klasse.

Das sind die teuersten Dauerkarten der Liga © getty 1/19 Am 18. August beginnt die neue Bundesliga-Saison. Dauerkarten sind heiß begehrt. Doch wo muss man am meisten blechen? Das Portal sportbuzzer.de hat nachgehakt. Hier der Überblick der teuersten Dauerkarten - ausgenommen sind Logen- und VIP-Plätze © getty 2/19 Rang 18: VfL Wolfsburg - durchschnittlicher Preis: 265 Euro (Mindestpreis: 130, Maximalpreis: 400) © getty 3/19 Rang 17: TSG Hoffenheim - durchschnittlicher Preis: 360 Euro (Mindestpreis: 150, Maximalpreis: 570) © getty 4/19 Rang 16: Bayer Leverkusen - durchschnittlicher Preis: 392,50 Euro (Mindestpreis: 190, Maximalpreis: 595) © getty 5/19 Rang 15: FC Augsburg - durchschnittlicher Preis: 414 Euro (Mindestpreis: 199, Maximalpreis: 629) © getty 6/19 Rang 13: Borussia Mönchengladbach - durchschnittlicher Preis: 432,50 Euro (Mindestpreis: 190, Maximalpreis: 675) © getty 7/19 Rang 13: SC Freiburg - durchschnittlicher Preis: 432,50 Euro (Mindestpreis: 180, Maximalpreis: 685) © getty 8/19 Rang 12: FSV Mainz 05 - durchschnittlicher Preis: 433 Euro (Mindestpreis: 181, Maximalpreis: 685) © getty 9/19 Rang 11: Hannover 96 - durchschnittlicher Preis: 440 Euro (Mindestpreis: 185, Maximalpreis: 695) © getty 10/19 Rang 9: Hertha BSC - durchschnittlicher Preis: 445 Euro (Mindestpreis: 198, Maximalpreis: 692) © getty 11/19 Rang 9: FC Bayern - durchschnittlicher Preis: 445 Euro (Mindestpreis: 140, Maximalpreis: 750) © getty 12/19 Rang 8: RB Leipzig - durchschnittlicher Preis: 460 Euro (Mindestpreis: 180, Maximalpreis: 740) © getty 13/19 Rang 7: Werder Bremen - durchschnittlicher Preis: 462,50 Euro (Mindestpreis: 195, Maximalpreis: 730) © getty 14/19 Rang 6: VfB Stuttgart - durchschnittlicher Preis: 471 Euro (Mindestpreis: 198, Maximalpreis: 744) © getty 15/19 Rang 5: Borussia Dortmund - durchschnittlicher Preis: 472,25 Euro (Mindestpreis: 211,50, Maximalpreis: 733) © getty 16/19 Rang 4: 1. FC Köln - durchschnittlicher Preis: 480 Euro (Mindestpreis: 165, Maximalpreis: 795) © getty 17/19 Rang 3: FC Schalke 04 - durchschnittlicher Preis: 483,25 Euro (Mindestpreis: 190,50, Maximalpreis: 776) © getty 18/19 Rang 2: Eintracht Frankfurt - durchschnittlicher Preis: 491,50 Euro (Mindestpreis: 180, Maximalpreis: 803) © getty 19/19 Rang 1: Hamburger SV - durchschnittlicher Preis: 516,20 Euro (Mindestpreis: 225,70, Maximalpreis: 806,70)

Wo sind die Bundesliga-Dauerkarten am günstigsten?

Wie bereits in der letzten Saison sind auch in diesem Jahr die Dauerkarten beim VfL Wolfsburg am billigsten zu haben. Wer ein Schnäppchen machen will, kauft sich die Dauerkarte der günstigsten Kategorie und bezahlt dafür 130 Euro.

Auch bei der teuersten Version haben VfL-Fans gut lachen. Der Preis? 400 Euro! Billiger gibt es in der Liga nichts.

Was kosten die Dauerkarten der Bundesligavereine?

Verein Minimalpreis in Euro Maximalpreis in Euro FC Bayern München 140 750 RB Leipzig 180 740 Borussia Dortmund 211,50 733 TSG 1899 Hoffenheim 150 570 1. FC Köln 165 795 Hertha BSC 198 692 SC Freiburg 180 685 Werder Bremen 195 730 Borussia Mönchengladbach 190 675 FC Schalke 04 190,50 776 Eintracht Frankfurt 180 803 Bayer 04 Leverkusen 190 595 FC Augsburg 199 629 Hamburger SV 224 806,70 1. FSV Mainz 05 181 685 VfL Wolfsburg 130 400 VfB Stuttgart 198 744 Hannover 96 185 695

Wie viele Dauerkarten haben die Vereine verkauft?