Rebbe: "Wollen demütig sein"

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Paranaense -

Santos J1 League Do 05:00 Podolskis Vorstellung bei Vissel Kobe J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 16:00 Wiesbaden -

Mainz Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Nüchterne Arbeits-Atmosphäre statt bombastischer Show: Ein Jahr nach einem Saisonauftakt mit grellem Ballyhoo und fünf Wochen nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Relegation ist der VfL Wolfsburg in die neue Spielzeit gestartet - mit leisen Tönen und in einer eher nüchternen Arbeitsatmosphäre.

"Wir haben einiges geändert und wollen ein Stück weit demütig sein", sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe nach einer ersten Trainingseinheit über knapp 90 Minuten. Waberte vor Jahresfrist beim Opening noch bunter Nebel durch die Autostadt, wurde diesmal unweit der Volkswagen-Arena ganz profan am Dribbling, am Passspiel und an der Beweglichkeit gefeilt.

Und das zur Zufriedenheit von Trainer Andries Jonker. "Im Urlaub wurde gut gearbeitet, die Spieler wirken fit", sagte der Niederländer, der die Vorbereitungsphase nutzen will, um insbesondere den jungen Profis Einsatzzeiten und damit auch Profilierungschancen zu geben: "Im Abstiegskampf hatte ich ja keine Möglichkeit dazu."

Ein Weg, den auch die Fans der Norddeutschen offenbar mitgehen wollen. Der Kader wurde mit fast schüchternem Applaus auf dem Trainingsplatz begrüßt, die Spieler klatschten, zum Teil sichtlich überrascht, zurück.

Keine Freigabe für U21-Europameister

Nach diesem unspektakulären Auftakt wollte man in der Führungsetage hinter das verkorkste vergangene Jahr einen Haken machen. Rebbe: "Es ist unsere Aufgabe, diese schlechte Spielzeit vergessen zu machen und wieder eine ordentliche Saison zu spielen."

Dafür wurde erneut am VfL-Kader geschraubt. Fünf neue Spieler standen am Montag auf dem Rasen, angeführt vom Ex-Berliner John Anthony Brooks, den man sich 17 Millionen Euro kosten ließ. Für eine Million mehr wurde der Schweizer Ricardo Rodriguez nach Mailand transferiert, auf dem Sprung nach Marseille ist der Brasilianer Luiz Gustavo.

Top-11 der U21-EM: Sechs DFB-Spieler dabei © getty 1/12 Einen Tag nach dem Finale der U21-EM hat die UEFA die Top-11 des Turniers bekannt gegeben - und das DFB-Team dominiert © getty 2/12 TOR Julian Pollersbeck - DFB-Team - Verein: Hamburger SV - Einsätze: 5 © getty 3/12 ABWEHR Milan Skriniar - Slowakei - Verein: Sampdoria Genua © getty 4/12 Jeremy Toljan - DFB-Team - Verein: TSG Hoffenheim © getty 5/12 Niklas Stark - DFB-Team - Verein: Hertha BSC © getty 6/12 Yannick Gerhardt - DFB-Team - Verein: VfL Wolfsburg © getty 7/12 MITTELFELD Maximilian Arnold - DFB-Team - Verein: VfL Wolfsburg © getty 8/12 Dani Ceballos - Spanien - Verein: Betis Sevilla © getty 9/12 Max Meyer - DFB-Team - Verein: FC Schalke 04 © getty 10/12 Saul Niguez - Spanien - Verein: Atletico Madrid © getty 11/12 STURM Marco Asensio - Spanien - Verein: Real Madrid © getty 12/12 Federico Bernardeschi - Italien - Verein: AC Florenz

Umso erfreuter ist man am Mittellandkanal über die Leistungen von Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt, die in Polen U21-Europameister und auch ins UEFA-Turnier-Team gewählt wurden. Das Duo trat am Montag einen dreiwöchigen Urlaub an und wird anschließend, so der aktuelle Plan, nicht ins Schaufenster gestellt.

"Da gibt es keine Chance. Beide haben langfristige Verträge bei uns", sagte Rebbe betont entschlossen. Es wird eher noch weiter nach zusätzlichen Verstärkungen gesucht, um sich nach Rang 16 diesmal wieder in höheren Tabellenregionen zu etablieren.

Bundesligastart gegen Dortmund

Schwerpunkte der Wolfsburger Saisonvorbereitungen sind zwei Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz und Harsewinkel sowie das Stadionfest am 6. August mit einem Testspiel gegen den AC Florenz (16.00 Uhr). Nach dem Pflichtspieldebüt im DFB-Pokal bei Eintracht Norderstedt folgt der Bundesligastart am 19. oder 20. August gegen Borussia Dortmund.

Und dann soll der neue Kurs der Grün-Weißen erste Früchte tragen, Jonker ist jetzt schon voller Vorfreude: "Das erste Heimspiel gleich gegen den BVB - das ist schwierig, aber vor allem schön."