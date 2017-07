Streich: "Das ist Brutalo-Kapitalismus"

Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Der SC Freiburg zählte schon immer zu den kleineren Vereinen in der Bundesliga. Trainer Christian Streich schlug nun wegen des geplatzten Transfers von Cengiz Ünder Alarm und lederte ordentlich über jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt.

"Das ist Brutalo-Kapitalismus, der gelebt wird. Anscheinend ist es so gewollt", zürnte der Freiburger Trainer bei Sky Sport. Grund war der geplatzte Transfer des 20-jährigen Cengiz Ünder, der kurz vor einem Wechsel in den Breisgau stand. Die Roma spritzte dazwischen und bot 13 Millionen Euro plus zusätzliche Zahlungen, deutlich mehr als die Freiburger bieten konnten. Ünders Verein Basaksehir nahm das Geld der Italiener.

"Das ist ein Beispiel dafür, dass die Spieler dann das zu machen haben, was vorgegeben wird, mit mehr oder weniger Druck. Das ist natürlich über der Grenze", erklärte Streich. "Es ist nicht gut, wenn nur noch ein paar große Vereine alles haben und die kleinen am Tropf hängen. Aber so ist die Entwicklung."

Die Breisgauer nahmen derweil selbst rund 27 Millionen durch die Verkäufe von Vincenzo Grifo (Gladbach) und Maximilan Philipp (Dortmund) ein. Mit den großen Geldscheinen möchten die Freiburger deswegen dennoch nicht wedeln. "Wir haben gewisse Rahmenbedingungen, die wir nicht verlassen dürfen, sonst gehen wir ein unkalkulierbares Risiko ein. Das geht nicht, alleine aus unserer Tradition heraus", erklärte Streich.