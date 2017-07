RB: Nukan vor erneuter Leihe zu Besiktas

Erlebe

deinen Sport

live Copa Libertadores Mi 02:45 Guarani -

River Plate J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa Copa Libertadores Do 00:15 Atletico Paranaense -

Santos J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A Sa 23:00 Vasco Da Gama -

Flamengo Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta CSL So 09:30 Changchun Yatai -

Shanghai SPIG J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Allsvenskan So 15:00 Norrköping -

Elfsborg Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo Allsvenskan Mo 19:00 Göteborg -

Halmstad Club Friendlies Do 02:00 Sydney -

Arsenal Serie A Do 02:45 Palmeiras -

Corinthians Serie A Fr 00:30 Flamengo -

Gremio Club Friendlies Sa 02:00 LA Galaxy -

Man United Club Friendlies Sa 02:00 Swansea -

Philadelphia Union Club Friendlies Sa 12:00 Western Sydney -

Arsenal CSL Sa 13:35 Guangzhou -

Shandong Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Sirius Club Friendlies Sa 19:00 Rot-Weiß Erfurt -

Hertha Super Cup Sa 20:00 Shakhtar Donezk -

Dynamo Kiew Serie A So 00:00 Corinthians -

Atlético Paranaense CSL So 13:35 Quanjian -

Shenhua Club Friendlies So 15:30 Carl Zeiss Jena -

Hertha BSC Superliga So 18:00 Brøndby -

Midtjylland Serie A So 21:00 Chapecoense -

São Paulo Serie A Mo 00:00 Coritiba -

Fluminense

Atinc Nukan wird offenbar erneut von RB Leipzig zu Besiktas verliehen. Der Verteidiger könnte die Roten Bullen dieses Mal allerdings ganz verlassen.

Wie die Bild berichtet, ist das Kapitel Leipzig für Nukan so gut wie beendet. Einst für sechs Millionen Euro in die Bundesliga gekommen, konnte Nukan den Erwartungen bisher nicht gerecht werden. Eine erneute Leihe nach Istanbul soll dem Spieler entgegenkommen.

Anschließend steht wohl der endgültige Abschied an. Besiktas hält dem Bericht zufolge eine Kaufoption in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Noch steht der 23-jährige Innenverteidiger bis 2020 bei den Roten Bullen unter Vertrag. In der vergangenen Saison sammelte er acht Einsätze in der Süper Lig.

Derweil beendet Leipzig wohl auch die Zusammenarbeit mit dem Ex-Salzburger Nils Quaschner und Anthony Jung. Beide Spieler waren zuletzt verliehen, sollen die Verantwortlichen aber nicht überzeugt haben. Der Bild zufolge wurden sie freigestellt, um die Suche nach neuen Arbeitgebern zu beschleunigen.