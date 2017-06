Zum Schalke-Auftakt kommen die Bullen

Erlebe

Der Spielplan für die anstehende Bundesliga-Saison 2017/18 ist veröffentlicht - alle Highlight-Spiele von Schalke stehen somit fest. SPOX gibt einen Überblick über den gesamten Plan und die wichtigsten Termine.

Gegen wen spielt Schalke zum Saisonauftakt?

Am 1. Spieltag bekommt es Schalke 04 am 19. oder 20. August mit RB Leipzig zu tun. Das Spiel gegen den Champions-League-Teilnehmer steigt in der Veltins Arena.

Auf wen trifft Schalke am 34. Spieltag?

Schalke 04 spielt am letzten Spieltag vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt (12. Mai, 15.30 Uhr). Das Hinspiel bei der SGE ist die letzte Partie vor der Winterpause - und steigt am Wochenende um den 16. und 17. Dezember.

Wann sind die Revierderbys gegen Borussia Dortmund?

Im Signa-Iduna-Park steigt am 13. Spieltag das erste Revierderby der Spielzeit (Wochenende 25./26. April). Am 30. Spieltag (Wochenende 14./15. April) empfängt Schalke dann Dortmund.

Wann spielt Schalke gegen den FC Bayern?

Bereits am 5. Spieltag empfängt Schalke 04 den FC Bayern in der heimischen Veltins Arena. Das Spiel fällt in eine englische Woche und wird entweder am Dienstag, den 19., oder Mittwoch, den 20. September, ausgetragen.

Der gesamte Spielplan von Schalke im Überblick