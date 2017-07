Maxim: VfB-Zeit "besten Jahre"

UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 04:05 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:30 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar

Nachdem Alexandru Maxim in der letzten Saison beim VfB Stuttgart seinen Status als unumstrittener Stammspieler eingebüßt hat, wechselte der Rumäne zum FSV Mainz 05. Dort sieht er sich bestens aufgehoben und will seine Qualitäten wieder dauerhaft unter Beweis stellen.

Im Laufe der letzten Saison musste sich Maxim beim VfB oftmals mit einem Platz auf der Bank begnügen. Dennoch hegt der Rumäne keinen Groll gegen seinen früheren Arbeitgeber.

"Ich war dort nicht unglücklich, im Gegenteil: Es waren wahrscheinlich meine viereinhalb besten Jahre. Ich bin als Fußballer und als Mensch gereift", erklärt der Mittelfeldspieler im Gespräch mit dem kicker. Dennoch sei er mit seinem letzten Jahr nicht zufrieden gewesen.

Maxim will sich nicht mit Malli vergleichen

Ein Gespräch mit dem neuen Mainzer Trainer hat gereicht, um Maxim von dem Wechsel zu den Rheinhessen zu überzeugen. "Mainz ist der richtige Schritt. Mir gefallen die Philosophie des Trainers und das hier entstehende Projekt", zeigt sich Mittelfeldspieler überzeugt von dem Wechsel zu den Mainzern.

Beim FSV soll Maxim als offensiver Mittelfeldspieler in die Fußstapfen von Yunus Malli treten, der den Verein in der Winterpause 2016/17 in Richtung Wolfsburg verlassen hatte. Mit dem türkischen Nationalspieler will sich Maxim dennoch nicht vergleichen: "Auch wenn wir ähnliche Fußballer sind - ich halte nichts von Vergleichen. Ich habe meinen eigenen Stil und konzentriere mich auf mich selbst."