Heidel: Tuchel zu Schalke? "Wäre eskaliert"

Erlebe

deinen Sport

live Premier League Di Live Poltawa -

Schachtjor Donezk Premier League Di 18:30 Dynamo Moskau -

Spartak Moskau Premier League Asia Trophy Mi 12:00 Leicester -

West Bromwich International Champions Cup Mi 13:20 FC Bayern München -

Arsenal Club Friendlies Mi 14:00 FC Schalke 04 -

Besiktas Premier League Asia Trophy Mi 14:30 Liverpool -

Crystal Palace Club Friendlies Mi 19:00 Monaco -

Fenerbahce International Champions Cup Do 02:00 AS Rom -

PSG Serie A Do 02:45 Flamengo -

Palmeiras UEFA Europa League Do 19:30 Galatasaray -

Östersund Serie A Fr 00:30 Fluminense -

Cruzeiro International Champions Cup Fr 03:30 Man United -

Man City Club Friendlies Fr 13:00 Inter Mailand -

FC Schalke 04 International Champions Cup Sa 11:35 FC Bayern München -

AC Mailand CSL Sa 13:35 Shanghai SIPG -

Guangzhou Evergrande Premier League Sa 16:30 St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa 17:00 SC Freiburg -

Feyenoord Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem International Champions Cup So 00:00 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:00 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Senhua -

Beijin Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:00 Real Madrid -

Man United International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:00 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United International Champions Cup Do 02:30 PSG -

Juventus Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 05:00 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge International Champions Cup So 00:00 Man City -

Tottenham Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 01:30 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:00 AS Rom -

Juventus Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos

Sportdirektor Christian Heidel hat zugegeben, sich mit Thomas Tuchel als Trainer des FC Schalke 04 beschäftigt zu haben. Allerdings sei der Wechsel direkt nach dessen Engagement bei Borussia Dortmund unmöglich gewesen.

"Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde: Darüber habe ich nicht nachgedacht", sagte Heidel im Interview mit SpiegelOnline.

Sechs Jahre lang arbeitete Heidel beim 1. FSV Mainz 05 mit Tuchel zusammen. Entsprechend habe er nun auch in seiner Funktion auf Schalke Kontakt zu Tuchel aufgenommen: "Bis auf ein paar Dissonanzen bei seinem Abschied aus Mainz war das eine überragende Zusammenarbeit. Inzwischen ist alles ausgeräumt. Ich finde, dass Thomas ein überragender Trainer ist, auch wenn seine BVB-Zeit vorzeitig zu Ende ging."

Zeitpunkt für eine Verpflichtung von Thomas Tuchel falsch

Allerdings sei der Zeitpunkt für eine Verpflichtung Tuchels nicht der richtige gewesen: "Unsere Trainersuche lief, als in Dortmund noch die Pfeile hin und her flogen. Wenn Thomas in diesem Moment auch noch zu Schalke gegangen wäre, dann wäre das vermutlich eskaliert. Ich bezweifle, dass er hier in Ruhe hätte arbeiten können. Da wären jeden Tag neue Geschichten zu diesem Thema gemacht und veröffentlicht worden."

Darüber hinaus dementierte Heidel, Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor einer Tuchel-Verpflichtung gewarnt zu haben: "Ich habe überhaupt niemanden gewarnt, ich habe Aki Watzke sogar dringend empfohlen Thomas Tuchel zu holen. Wir hatten ein langes Gespräch und ich habe ihm beschrieben, wie Thomas tickt. Ich habe wortwörtlich zu Watzke gesagt: Wenn du den besten Trainer haben willst, den du dir nach der Zeit mit Jürgen Klopp vorstellen kannst, nimm Thomas Tuchel."

Hitzfeld, Klopp und Co.: Die BVB-Trainer der letzten 20 Jahre © imago 1/13 Thomas Tuchel muss bei Borussia Dortmund seinen Hut nehmen. Und nun steht auch der Nachfolger fest, der nicht Lucien Favre heißt. SPOX gibt einen Überblick über die BVB-Trainer der letzten 20 Jahre © getty 2/13 Ottmar Hitzfeld (07/1991-06/1997) © getty 3/13 Nevio Scala (07/1997-06/1998) © getty 4/13 Michael Skibbe (07/1998-02/2000) © getty 5/13 Bernd Krauss (02/2000-04/2000) © getty 6/13 Udo Lattek (04/2000-06/2000) © getty 7/13 Matthias Sammer (07/2000-06/2004) © getty 8/13 Bert van Marwijk (07/2004-12/2006) © getty 9/13 Jürgen Röber (12/2006-03/2007) © getty 10/13 Thomas Doll (03/2007-06/2008) © getty 11/13 Jürgen Klopp (07/2008-06/2015) © getty 12/13 Thomas Tuchel (07/2015-05/2017) © getty 13/13 Peter Bosz (seit 6. Juni 2017)

Tuchel ein anderer Typ als Klopp

Er habe auch darauf hingewiesen, dass Tuchel ein anderer Typ als Klopp sei: "Der Thomas ist aber alles andere als ein schlechter Typ, aber er ist extrem fokussiert, er will überall das Optimum, im Umfeld, beim Staff. Er ist sehr hartnäckig und auch fordernd, aber immer des Erfolgs wegen."

In der Personalie Leon Goretzka schloss Heidel endgültig die Türe für einen Wechsel: "Leon wird zu einhundert Prozent in der nächsten Saison auf Schalke spielen, da kann kommen, was will. Wir wollen dahin zurück, wo Schalke hingehört, dann kann ich nicht den besten Mann abgeben, den ich nicht ersetzen kann."