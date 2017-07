Der ungewohnte Weg der kleinen Schritte

International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

Der Hamburger SV sehnt sich nach einer erneuten Zittersaison nach Stabilität. Trainer Markus Gisdol hat einen klaren sportlichen Plan, um den Bundesliga-Dino sukzessive voranzubringen. Die Spieler und Verantwortlichen sind darum bemüht, die Erwartungshaltung zu dämpfen und Demut einkehren zu lassen. Ganz unproblematisch läuft der Umbruch des HSV allerdings nicht.

Andre Hahn ist noch nicht lange zurück in Hamburg. In den letzten Jahren musste er sich mit anderen Themen auseinandersetzen als mit dem Abstiegskampf. Mit dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach richtete sich sein Blick eher nach oben. Kampf um Europa statt Flucht vor dem Abstiegsgespenst.

Entsprechend stutzig könnte die Aussage des Heimkehrers machen: "Wenn wir einen vernünftigen Start hinlegen, haben wir die Fans sofort wieder voll hinter uns. Sie sind heiß auf Erfolge", prognostizierte der Angreifer in der vergangenen Woche gegenüber der Sport Bild.

Natürlich sind die Worte aus dem Kontext gerissen. Isoliert stehen sie für eine Sichtweise, die dem chronisch aufgeregten Umfeld des Hamburger SV in den letzten Jahren häufig den Kopf verdrehte und ihn allzu schnell von Europa träumen ließ.

Mit diesem hat der stolze Bundesliga-Dino jedoch seit Jahren nichts zu tun. 16. samt Rettung in der Relegation, 16. samt Rettung in der Relegation, 10., 14. - so sieht die Realität der letzten Jahre aus.

Hahns Ziel: "Nichts mit dem Abstieg zu tun haben"

Doch das soll sich ändern, proklamieren Spieler und Verantwortliche. Auch Hahn schob einordnend nach: "Damit meine ich nicht, dass wir ins internationale Geschäft einziehen. Ich meine, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben, vielleicht um Platz zehn spielen."

Der HSV will nach Jahren des Tohuwabohu den Weg der kleinen Schritte gehen. Ein lange nicht dagewesenes und deshalb ungewohntes Gefühl. Die Fehler der Vergangenheit sollen nicht wiederholt werden. Diesen Weg leben die verantwortlichen Personen vor, Trainer Markus Gisdol, Sportdirektor Jens Todt und der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen, allesamt noch nicht einmal ein Jahr im Amt.

Der Schwabe Gisdol versucht, die Ansprüche zu regulieren: "Die alten Zeiten und frühere Erfolge sollten nicht dazu führen, dass man ständig zu hohe Erwartungen an den HSV hat. Man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass der Verein an Boden verloren hat", forderte er in der FAZ.

Mit ähnlicher Zunge spricht auch Todt: "Wir wissen, woher wir kommen. Mit der gebotenen Bescheidenheit gehen wir in die neue Saison." Demut statt Hochmut, das ist der neue Sprech beim HSV.

Sportlich steht die erste Sommervorbereitung mit dem HSV für Gisdol unter einem zentralen Vorzeichen: "Wir wollen in der neuen Saison taktisch flexibler sein, deswegen wird dies der Schwerpunkt dieses Trainingslagers sein", sagte der Trainer bei der Abfahrt ins österreichische Längenfeld.

Die größten Legenden des HSV © getty 1/31 Von Weltmeister Posipal über Seeler, Dörfel, Keegan und den Helden von Athen bis hin zu Air Bäron und Rafa van der Vaart - hier sind die größten Legenden des HSV. Garantiert subjektiv ausgewählt! © imago 2/31 Josef Jupp Posipal - * 20.06.1927, † 21.02.1997 - Jahre im Verein: 1949 bis 1958 - Hamburgs Stolz als Stammspieler beim Wunder von Bern. Acht Mal Oberligameister mit den Rothosen, leider nie deutscher Meister © imago 3/31 Horst Schnoor - *11.04.1934 - Jahre im Verein: 1952 - 1967. Schmiss sich in über 500 Pflichtspielen für den HSV in den Dreck und schoss sogar zwei Tore. Meister 1960 und Pokalsieger 1963 © imago 4/31 Uwe Seeler - *05.11.1936 - Jahre im Verein: 1953 - 1972. Der Allergrößte! 404 Tore in 476 Spielen. Meister und Pokalsieger, erster Torschützenkönig der Buli, Ehrenspielführer, Ehrenkapitän, Ehrenschleusenführer - der wahre König von Hamburg! © imago 5/31 Willi Schulz - *04.10.1938 - Jahre im Verein: 1965 - 1973. Blieb ohne Titel, war aber fraglos einer der besten Abwehrspieler seiner Zeit in Deutschland. Über 200 Spiele für den HSV © imago 6/31 Peter Nogly - *14.01.1947 - Jahre im Verein: 1969 - 1980. "Eiche" gewann mit dem HSV den DFB-Pokal, den Europapokal der Pokalsieger und die deutsche Meisterschaft © imago 7/31 Gert "Charly" Dörfel - *18.09.1939 - Jahre im Verein: 1958 - 1972. Erster Bundesligatorschütze des HSV, erster Dreierpacker der Ligageschichte. Über Jahre genialer Vorbereiter für Seeler, später Zirkusclown © imago 8/31 Rudi Kargus - *15.08.1952 - Jahre im Verein: 1971 - 1980. Genialer Keeper, der mit dem HSV Meisterschaft, Pokal und einen Europacup-Titel holte. Heute anerkannter Kunstmaler © imago 9/31 Georg Volkert - *28.11.1945 - Jahre im Verein: 1971 - 1978. Pokalsieger und Europacupsieger mit dem HSV, über 200 Spiele, über 60 Tore © imago 10/31 Jürgen Kurbjuhn - *26.07.1940, †15.03.2014 - Jahre im Verein: 1960 - 1972. 242 Spiele absolvierte der Abwehrspieler für den HSV, wurde 1963 Pokalsieger © imago 11/31 Caspar Memering - * 01.06.1953 - Jahre im Verein: 1971 - 1982. Über 300 Spiele für den HSV, 2 x Meister, Pokalsieger und Europameister 1980 © imago 12/31 Kevin Keegan - *14.02.1951 - Jahre im Verein: 1977 - 1980. Kurz aber heftig war die Zeit von "Mighty Mouse" beim HSV. Brach unzählige Herzen und schoss die Rothosen 1979 mit 17 Toren zum Titel © getty 13/31 Uli Stein - *23.10.1954 - Jahre im Verein: 1980 - 1987 und 1994/95. Gewann mit dem HSV alles und war 1983 einer der Helden von Athen. Außerhalb des Platzes für jede Schlagzeile gut... © getty 14/31 Bernd Wehmeyer - *06.06.1952 - Jahre im Verein: 1978 - 1986. "Fummel" wurde drei Mal Meister (3 x Vize) und Landesmeistercupsieger von 1983 © getty 15/31 Manfred Kaltz - *06.01.1953 - Jahre im Verein: 1971 - 1989 und 1990/91. 581 Bundesligaspiele für den HSV, alles gewonnen, was es gibt. Wenn Seeler nicht wäre... © getty 16/31 Horst Hrubesch - *17.04.1951 - Jahre im Verein: 1978 - 1983. Drei Mal Meister in fünf Jahren mit den Rothosen, dazu gab's den Henkelpott. 96 Bundesligatore in nur 159 Spielen, kongenialer Partner von Manni Kaltz © getty 17/31 Ditmar Jakobs - *28.08.1953 - Jahre im Verein: 1979 - 1989. Wie Kaltz ein Allesgewinner der Happel-Ära. Ein tragischer Unfall im Nordderby gegen Bremen am 20. September 1989 beendete seine Karriere © getty 18/31 Jimmy Hartwig - *05.10.1954 - Jahre im Verein: 1978 - 1984. Auch einer der Dreifachmeister. Untröstlich im Frühjahr 1983, weil er das Landesmeisterfinale in Athen gegen Juve gelbgesperrt verpasste © getty 19/31 Felix Magath - *26.07.1953 - Jahre im Verein: 1976 - 1986. DER Held von Athen, als er Juve per Traumtor in die Knie zwang. Traf auch beim Europacupsieg 1977. Sonst? 3 x Meister © getty 20/31 Thomas von Heesen - *01.10.1961 - Jahre im Verein: 1980 - 1994. Zweimal deutscher Meister, Pokalsieger, 99 Tore in 368 Buli-Spielen. Sonst noch? Ach ja, auch einer der Athen-Helden © getty 21/31 Thomas Doll - *09.04.1966 - Jahre im Verein: 1990/91 und 1998 - 2001. Verzauberte die Fans, als der HSV nichts mehr zu lachen hatte. Spülte eine Menge Geld beim Wechsel zu Lazio in die klammen Kassen © getty 22/31 Carsten Bäron - *24.04.1972 - Jahre im Verein: 1992 - 2000. War so groß (1,98) und so talentiert, dass ihn sogar die Bayern wollten. War so häufig verletzt, dass seine Karriere mit 27 Jahren vorbei war. Heute als Plakat in jedem Stadion: "Air Bäron" © getty 23/31 Harald Spörl - *31.10.1966 - Jahre im Verein: 1987 - 2001. "Lumpi" kam nach Happel und hielt 321 Bundesliga-Spiel durch (60 Tore). Phasenweise Freistoßgott © getty 24/31 Jörg Albertz - *29.01.1971 - Jahre im Verein: 1993 - 1996 und 2001 - 2003. Kam, sah und haute ordentlich drauf. Wurde von allen HSV-Fans geliebt und avancierte sogar zum Kapitän © getty 25/31 Richard Golz - *05.06.1968 - Jahre im Verein: 1986 - 1998. Stand 273 Mal allein in der Bundesliga im HSV-Tor und musste einmal sogar als Stürmer ran. Unglaublich guter Typ... © getty 26/31 Mehdi Mahdavikia - *24.07.1977 - Jahre im Verein: 1999 - 2007. Erlangte als rechter Flügelflitzer und Flankengott schnell Kultstatus. 2003 vom Kicker als bester Außenspieler der Liga eingestuft © getty 27/31 Bernd Hollerbach - *08.12.1969 - Jahre im Verein: 1996 - 2004. Verdiente sich den Namen "Holleraxt" mit seiner beinharten Art redlich. Unverwüstlich und höchst beliebt und respektiert © getty 28/31 David Jarolim - *17.05.1979 - Jahre im Verein: 2003 - 2012. Nicht immer unumstritten, nicht immer Everybody's Darling, aber immer mit Leib und Seele dabei... 257 Bulispiele lang © getty 29/31 Hans-Jörg Butt - *28.05.1974 - Jahre im Verein: 1997 - 2001. Traf allein 19 Mal in der Bundesliga. Unvergessen sein Tor beim Jahrhundertkick gegen Juve © getty 30/31 Sergej Barbarez - *17.09.1971 - Jahre im Verein: 2000 - 2006. Wurde beim HSV zum Buli-Star. 22 Treffer in 2001 brachten ihm den Titel des Torschützenkönigs © getty 31/31 Rafael van der Vaart - *11.02.1983 - Jahre im Verein: 2005 - 2008 und 2012 - 2015. Entfachte bei seinem ersten Stint riesige Euphorie und spielte einfach nur großartig. Etwas weniger Theater hätte es auch getan...

Gisdol will seine Spielidee implementieren

In der vergangenen Saison hatte der 47-Jährige nur wenig von seiner Spielidee einbringen können. Nach dem Katastrophen-Start (zwei Punkte aus zehn Spielen) ging es für den Nachfolger von Bruno Labbadia zunächst ausschließlich um die Rettung, also die nackten Ergebnisse. Über weite Strecken der Rückrunde war der Fußball der Hanseaten deshalb unansehnlich, pragmatisch.

Künftig will Gisdol der Mannschaft seine Handschrift verpassen. Im Trainingslager legt er Wert auf aggressives Pressing, schnelles Umschaltspiel und systematische Flexibilität.

Während die Hamburger die komplette letzte Spielzeit im 4-2-3-1 aufliefen, studiert Gisdol derzeit ein 4-4-2 mit flacher Mittelfeldvier ein.

Hahn, Papadopoulos und Pollersbeck als Neuzugänge

In Andre Hahn bekam der Trainer einen flexiblen Offensivspieler dazu, der in besagtem System die Rolle als hängender Stürmer mit seinen Qualitäten im Pressing und der Schnelligkeit ausfüllen kann. Darüber hinaus spielte Hahn bereits in der Jugend für den HSV, hat jedoch nicht den Rucksack der schwierigen letzten Jahre auf dem Buckel. Insofern hat er das Zeug zur Identifikationsfigur.

Auch die feste Verpflichtung des in der Rückrunde überzeugenden Mentalitätsspielers Kyriakos Papadopoulos ist als Erfolg auf dem Transfermarkt zu verbuchen.

Genau wie die des U21-Europameisters Julian Pollersbeck. Zwar ist diesem der Stammplatz im Tor alles andere als sicher, immerhin war Christian Mathenia in den finalen Wochen der vergangenen Saison der beste Hamburger, dennoch kommt Pollersbeck mit dem Rückenwind des Titelgewinns in Polen, als national bekannter Sympathieträger und mindestens als Belebung für den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten. Im ligaweiten Vergleich muss sich das Torhüterduo des HSV jedenfalls nicht verstecken.

Kaderplanung des HSV läuft stockend

Trotz der bislang nachvollziehbaren Aktivitäten ist die Kaderplanung der Hamburger aber alles andere als abgeschlossen - und ein sensibles Thema. Die Suche nach einem weiteren Innenverteidiger und einem Linksverteidiger läuft seit Wochen stockend: "Das ist unsere größte Baustelle", gab Todt zu.

Eigentlich, so hatten die Verantwortlichen gehofft, sollte der Kader bereits vor dem Trainingslager stehen. Zu viele durchwachsene Erfahrungen hatte der Verein in den letzten Jahren mit der Integration von Last-Minute-Transfers gemacht. Doch die Abschlüsse blieben aus. Ein Umstand, der Gisdol wurmt. Die Personaldecke in der Defensive sei "unverändert angespannt", sagte er zuletzt.

Die angestrebten Transfers von German Pezzella (Real Betis) oder Stefano Denswil (FC Brügge) gestalten sich schwieriger als erhofft.

Todt äußerte sich zuletzt skeptisch, dass sich die Situation kurzfristig ändern werde: "Es wäre kein Riesendrama, wenn es nicht während des Trainingslagers klappt. Das Gesamtpaket muss stimmen."

Abnehmer für Lasogga, Hunt oder Holtby gesucht

Die Umbaupläne des Kaders umzusetzen, ist eine Mammutaufgabe. Auf der einen Seite soll die Qualität gezielt erhöht werden, andererseits sollen einige Großverdiener den Verein verlassen, um den Spieleretat von 56 Millionen Euro auf etwa 48 Millionen zu senken.

Die Transfers von Rene Adler (FSV Mainz 05), Michael Gregoritsch (FC Augsburg) und Matthias Ostrzolek (Hannover 96) waren ein Anfang. Doch nach Wunsch der Vereinsführung eben nur ein Anfang.

Etwa bei Pierre-Michel Lasogga wäre der Klub gesprächsbereit. Gisdol bevorzugt andere Stürmertypen, legt großen Wert auf Lauf-, Kampf- und Kombinationsstärke. Im internen Stürmerranking sieht Lasogga gegen Bobby Wood, Andre Hahn, Sven Schipplock und Gianluca Waldschmidt wohl wenig Land.

Ähnlich wie bei Lewis Holtby, Aaron Hunt, Walace oder Douglas Santos, die alle nicht unantastbar sind, findet der HSV allerdings bis dato keinen Abnehmer.

Das gewünschte Tempo kann der Ligadino beim Umbau des Kaders deshalb nicht einhalten. Kleine Schritte eben.

Kühnes Engagement spaltet die Öffentlichkeit

Dass es trotz der Schwierigkeiten, die teuren "Ladenhüter" loszuwerden, gelang, die drei besagten Transfers zu tätigen und darüber hinaus den Vertrag mit dem begehrten Wood zu verlängern, lag an einer erneuten Finanzspritze von Mäzen Klaus-Michael Kühne in Höhe von 20 Millionen Euro.

Der fade Beigeschmack: Wieder einmal hatte dieser sein Engagement mit einem öffentlich vorgetragenen Appell verlängert.

Gisdol stellte sich zuletzt demonstrativ hinter Kühne: "In meinen Augen entspricht sein Bild in der Öffentlichkeit nicht der Realität. Für den Verein ist dieser Mann mit seinem großen HSV-Herzen ein ganz großes Gut, das es zu pflegen gilt."

Nichtsdestotrotz sorgen die öffentlichkeitswirksamen Auftritte Kühnes wie jener rund um seine erneute Unterstützung zumindest für Aufsehen in der Öffentlichkeit.

Es scheint, als sei der HSV auf einem guten Weg, sich sportlich weiterzuentwickeln und die Erwartungen des Umfelds in gesunde Bahnen zu lenken. Und doch bleibt er einer der schillerndsten Klubs der Liga. Ein Klub, der für Schlagzeilen sorgt.

Das weiß auch Rückkehrer Andre Hahn. Wenngleich er den Weg der kleinen Schritte bereits verinnerlicht hat.