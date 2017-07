BVB-Trainer Bosz: Auba? "Das ist Quatsch"

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München International Champions Cup So Live Juventus -

Barcelona International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby J1 League Sa 12:00 Kashiwa -

Kobe Premiership Sa 13:30 Celtic -

Hearts Championship Sa 16:00 Fulham -

Norwich Ligue 1 Sa 17:00 PSG -

Amiens Club Friendlies Sa 18:30 Tottenham -

Juventus Championship Sa 18:30 Aston Villa -

Hull Ligue 1 Sa 20:00 Lyon -

Straßburg Ligue 1 Sa 20:00 Montpellier -

Caen Ligue 1 Sa 20:00 Troyes -

Rennes

Ein Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang war schon vom Tisch, dann berichteten Medien über einen Abgang im Winter. Jetzt spricht Peter Bosz.

Die Sache war klar: Pierre-Emerick Aubameyang wird Borussia Dortmund im Sommer nicht mehr verlassen. "Wir sehen das Transferfenster als geschlossen an. Die Zeit hat den Ausschlag gegeben", hatte Sportdirektor Michael Zorc in China gesagt. Aber im Winter? Am Freitagabend meldete die Bild, dass der Stürmer den BVB im kommenden Winter für eine Ablöse von 70 Millionen Euro nach China zu Tianjin Quanjian verlassen würde.

Peter Bosz, Dortmunds neuer Trainer, reagierte am Samstagabend nach dem Testspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund (2:2) gelassen auf die neuen Gerüchte. "Der Vorteil ist, dass ich nicht alle Zeitungen lese. Ich habe das heute Morgen mitbekommen und mit Michael Zorc gesprochen und er hat gesagt, dass nichts davon wahr wäre. Das ist Quatsch!", sagte der Niederländer.

Dem Bericht der Bild zufolge, sollte Aubameyang in China einen Vertrag bis 2020 unterschreiben und jährlich 20 Millionen Euro verdienen. "Wir haben keinen Kontakt zu einem Klub bezüglich eines Wechsels von Aubameyang. Und folgerichtig wurde auch mit keinem Klub über einen Wechsel im Winter gesprochen", heißt es von Dortmunder Seite deshalb noch am Freitagabend in einem Statement.

Und auch für Bosz stellt sich die Wechselfrage nicht. "Das ist kein Thema des Vereins, wenn jemand sowas schreibt. Michael Zorc war sehr deutlich."