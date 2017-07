Bayern bedient: "Das darf nicht passieren"

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Super Cup Sa Live Anderlecht -

Nach der 0:4-Packung beim International Champions Cup in China gegen den AC Milan macht sich beim FC Bayern Ernüchterung breit. Besonders Trainer Carlo Ancelotti findet relativ deutliche Worte.

"Das Resultat überrascht mich", sagte Ancelotti: "Ich bin enttäuscht, wir hatten keine Balance und haben nicht gut gespielt. Das darf nicht passieren. Das Umschaltspiel hat nicht funktioniert."

Die Bayern, bei denen sich zu allem Überfluss auch noch Juan Bernat eine Sprunggelenksverletzung zuzog und die Heimreise antreten muss, machten defensiv überhaupt keine gute Figur. Franck Yannick Kessie (14.), Patrick Cutrone (25./43.) und Hakan Calhanoglu (85.) hatten bei ihren Toren leichtes Spiel.

"In diesem Moment nach der Niederlage braucht man ein wenig Zeit, um sich zu sammeln", meinte ein sichtlich bedienter Thomas Müller, der in Abwesenheit von Manuel Neuer Kapitän war: "Das war ernüchternd in der ersten Halbzeit."

Müller wollte die Reisestrapazen und die Hitze im Shengzen Universiade Stadium ausdrücklich nicht als Ausrede hernehmen. "Milan hat deutlich frischer gewirkt, da braucht man sich nichts zurechtlegen", erklärte der Weltmeister von 2014, der gleichzeitig etwas Positives aus dem Spiel mitnahm: "Man wird auf jeden Fall daran erinnert, dass nichts von alleine geht."

Die besten Bilder der Asienreise des FC Bayern © getty 1/32 Der FC Bayern reist in der Saisonvorbereitung nach Asien und beglückt eine ganze Ladung Fans in Fernost. SPOX blickt auf die besten Bilder © getty 2/32 "Hallo Herr Präsident!" Uli Hoeneß begrüßt seine Granate James Rodriguez am Flughafen in München © getty 3/32 Es ist auch gleichzeitig der Moment, in dem James feststellt, dass er noch nie einen roteren Kopf gesehen hat © getty 4/32 Da hilft nur ein Handschlag mit dem knuffigen Maskottchen Berni. James hat sichtlich Spaß. Huiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! © getty 5/32 Thomas Müller fotografiert eifrig in der Gegend herum. Irgendwie bekommt bei ihm das Gefühl nicht los, dass er schon wieder Unfug im Sinn hat © getty 6/32 Natürlich darf auch der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge nicht fehlen. Besonders gut gefällt uns, dass Rucksack und Anzug gut aufeinander abgestimmt sind © getty 7/32 Bevor es in den Flieger geht, muss Rummenigge aber noch Licht ins journalistische Dunkel bringen: "Milan will Sanches und Bayerns Deal mit Sanchez ist geplatzt." Eigentlich sieht alles nach einem normalen Abflug aus. Doch dann ... © getty 8/32 .. taucht auf einmal Thomas Tuchel am Flughafen auf. Ääääääh, was macht denn der da?! Zahlreichen FCB-Fans rutscht das Herz in die Hose, Dortmund-Fans liegen sich heulend in den Armen. Aber! Alles gut. Der gute Thomas ist privat am Flughafen © getty 9/32 Auch Mitchell Weiser ist vor Ort. Natürlich gibt's direkt mal ein Selfie mit dem ehemaligen BVB-Trainer © getty 10/32 Doch jetzt reicht's dann auch mit der Aufregung. Ab in den Flieger! © getty 11/32 Ah, das macht natürlich Sinn: Juan Bernat nimmt neben James Rodriguez Platz, sodass beide auf Spanisch plaudern können © getty 12/32 Die Granate macht es sich bequem und zieht seine Schuhe aus. Juan Bernat (nicht mehr im Bild) liegt ohnmächtig auf dem Boden © getty 13/32 "Och, ich trink nen Sekt vielleicht." © getty 14/32 Dann landet die bayerische Maschine endlich am Shanghai Pudong International Airport. Dort warten vier bis fünf zurückhaltende Fans © getty 15/32 Na gut, ein paar mehr waren es dann doch. Selfiestick-Check ... wir zählen drei Stück. Das geht eigentlich noch © getty 16/32 Auch Corentin Tolisso darf Autogramme geben. Ob die Fans ihn überhaupt schon kennen? Ach, egal ... © getty 17/32 Thomas Müller hingegen ist bei der Fangunst ganz vorne mit dabei. Autogramme hier, Autogramme da © getty 18/32 Ein Kuscheltier gibt's ebenfalls. Dieses ist allerdings etwas ... na gut ... sehr verstörend © getty 19/32 Ja ja, okay, wir haben es verstanden © getty 20/32 James Rodriguez pflügt mit lässiger Brille durch die Fanmassen © getty 21/32 Was uns der nette Herr im Vordergrund mit seinem etwas angespannten Gesichtsausdruck wohl sagen will? © getty 22/32 Doch genug mit dem Trubel am Flughafen. Eine FCB-Delegation besucht am nächsten Tag das vereinseigene Büro in Shanghai © getty 23/32 Jetzt mal ganz formell von links nach rechts: Dieter Mayer (Vizepräsident), Jörg Wacker (Vorstand für Internationalisierung und Strategie), Uli Hoeneß (Präsident) und Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender) © getty 24/32 Ach ja, von außen sieht das Gebäude übrigens so aus © getty 25/32 Natürlich gibt's ein Erinnerungsfoto mit el Presidente © getty 26/32 Bevor der Ulrich wichtige Dinge unterschreiben muss © getty 27/32 Das geübte Brezn-Auge sieht, dass die eine bereits zur Hälfte gegessen ist und dann frecherweise wieder hingehängt wurde. Wer macht denn so was?! © getty 28/32 Während sich die Vereinsoberen den Magen vollschlagen, schnüren die Kicker die Fußballschuhe © getty 29/32 Juan Bernat gönnt sich erstmal eine Erfrischung © getty 30/32 James Rodriguez albert mit Rafinha herum. Der Grund? Wahrscheinlich gab es zuvor ... © getty 31/32 .. den Tunnel von Franck Ribery © getty 32/32 Dieser kleine Knopf hat das alles auf Tape und wird uns die Videos sicherlich zur Verfügung stellen

"Wir haben noch Zeit"

Ähnlich sah es Mats Hummels. "Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Die Tore für Milan fielen zu einfach. Ich denke, wir können viel aus dem Spiel lernen", so der Innenverteidiger.

"Wir haben noch Zeit, um uns auf die reguläre Saison vorzubereiten. Und das müssen wir machen", stellte derweil Ancelotti klar. Am 5. August müssen die Münchner im Supercup gegen den BVB in Dortmund antreten. Exakt eine Woche später steigt die Partie der ersten DFB-Pokal-Runde beim Drittligisten Chemnitz, ehe am 18. August die Bundesliga mit dem Spiel gegen Bayer Leverkusen startet.

Zunächst einmal geht es für den deutschen Rekordmeister aber in Asien weiter. Bereits am Dienstag treffen die Münchner ebenfalls im Rahmen des ICC in Singapur auf den FC Chelsea (13.35 Uhr live auf DAZN).