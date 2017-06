Zuschauerrekord für erste und zweite Liga

Erlebe

Die erste und zweite Liga haben in der vergangenen Saison den höchsten Zuschauerzuspruch in ihrer Geschichte erzielt. Insgesamt 19.049.362 Fans kamen 2016/2017 zu den 612 Spielen der ersten und zweiten Bundesliga. Das entspricht einem Zuwachs von 1,3 Prozent gegenüber der Vorsaison. Diese Zahlen gab die DFL am Freitag nach Auswertung der offiziellen Zuschauerstatistiken aller 36 Klubs bekannt.

"Sowohl mit Blick auf die Fans in den Stadien als auch mit Blick auf die Zuschauer vor den Bildschirmen erfreut sich der deutsche Profifußball weiter steigender Beliebtheit", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert: "Es gibt keine Anzeichen, dass sich dieser positive Zustand in absehbarer Zeit grundlegend ändern könnte."

Auch die Stadion-Auslastung konnte noch einmal auf über 91 Prozent gesteigert werden. In der ersten Liga besuchten im Schnitt 40.694 Fans die Spiele. Die 2. Bundesliga verzeichnete mit durchschnittlich 21.560 Zuschauern einen historischen Höchststand. Der Anstieg zum Vorjahr betrug mehr als 13 Prozent.

Spitzenreiter der Bundesliga war wie auch in den vergangenen Jahren Borussia Dortmund mit fast 80.000 Zuschauern im Schnitt, Meister Bayern München ist mit der kleineren Allianz Arena und durchschnittlich 75.000 verkauften Tickets Zweiter. In der 2. Liga war mit deutlichem Abstand der VfB Stuttgart bestbesuchter Klub (rund 50.000).