Alle Informationen zu Borussia Dortmund

Erlebe

deinen Sport

live Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta

Borussia Dortmund ist einer der besten und erfolgreichsten Fußballvereine Deutschlands und auch in Europa ein sehr bekannter Klub. SPOX hat alle Infos über die Gründung des BVB, Titel, Trainer, den Kader für die Saison 2017/18 und die Mitglieder.

Wann wurde Borussia Dortmund gegründet?

Der Ballspielverein Borussia 09 Dortmund entstand aus der 1901 gegründeten Jungsodalität "Dreifaltigkeit", die sich in Dortmund für die Integration von Zugezogenen einsetzte.

Dabei wurde ab 1906 rund um den Borsigplatz regelmäßig Fußball gespielt. Gegründet wurde Borussia Dortmund am 19. Dezember 1909 im Nebenzimmer des Wirtshauses "Zum Wildschütz", nachdem es innerhalb der Sodalität zu Uneinigkeiten kam.

Ausgliederung der Lizenz-Mannschaft

Am 28. November 1999 stimmten die Mitglieder von Borussia Dortmund über eine Ausgliederung des Geschäftsbetriebs ab und stimmten diesem Vorschlag zu.

Daraufhin wurde rückwirkend zum 1. Juli 1999 die Borussia Dortmund GmbH & Co. KG Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründet. Am 31. Oktober 2000 ging die Gesellschaft für einen Betrag von elf Euro an die Börse.

Fast-Insolvenz 2004

Durch einige Jahre des sportlichen Misserfolgs und vor allem unternehmerische Fehlentscheidungen im Zuge des Stadionausbaus stand Borussia Dortmund 2004 kurz vor der Insolvenz. Nur dank einer Millionen-Leihe vom FC Bayern 2005 konnte diese abgewendet werden.

Die Erfolge von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wurde bislang acht Mal Deutscher Meister und ist damit nach dem FC Bayern München (27) und dem 1. FC Nürnberg (9) die erfolgreichste Mannschaft im deutschen Fußball.

Darüber hinaus konnte der BVB zehn nationale Pokaltriumphe feiern und gewann dabei 2012 das Double aus Meisterschaft und Pokal. International stehen bislang drei Titel zu Buche.

Ebene Wettbewerb Titel National Deutsche Meisterschaft 8 National DFB-Pokal 4 National Supercup 5 National Ligapokal 1 International Champions League 1 International Europapokal der Pokalsieger 1 International Weltpokal 1

Alle Trainer von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hatte in seiner Geschichte bislang 57 Trainer.

Peter Bosz ist der aktuelle Trainer des BVB. Er löste nach der vergangenen Saison Thomas Tuchel ab und besitzt einen Vertrag bis 2019.

Thomas Tuchel ist der statistisch gesehen beste Trainer von Borussia Dortmund. Während seiner Amtszeit holte er im Schnitt 2,21 Punkte pro Spiel.

Bernd Kraus ist punktetechnisch der schlechteste Trainer der BVB-Geschichte. Er holte pro Partie nur 0,38 Zähler.

Hier geht's zur Auflistung aller Trainer von Borussia Dortmund!

Wie sieht der Kader von Borussia Dortmund für die Saison 2017/18 aus?

Nummer Name im Klub seit Vertrag bis Tor 1 Roman Weidenfeller 2002 2018 38 Roman Bürki 2015 2019 39 Hendrik Bonmann 2013 2018 Abwehr Ömer Toprak 2017 2021 Dan-Axel Zagadou 2017 2022 3 Park Joo-Ho 2015 2018 5 Marc Bartra 2016 2020 13 Raphael Guerreiro 2016 2020 25 Sokratis Papastathopoulos 2013 2019 26 Lukasz Piszczek 2010 2019 28 Matthias Ginter 2014 2019 29 Marcel Schmelzer 2005 2021 37 Erik Durm 2012 2019 Mittelfeld 6 Sven Bender 2009 2021 7 Ousmane Dembele 2016 2021 8 Nuri Sahin 2013 2019 9 Emre Mor 2016 2021 10 Mario Götze 2016 2020 18 Sebastian Rode 2016 2020 21 Andre Schürrle 2016 2021 22 Christian Pulisic 2015 2020 23 Shinji Kagawa 2014 2018 24 Mikel Merino 2016 2021 27 Gonzalo Castro 2015 2020 30 Felix Passlack 2012 2018 33 Julian Weigl 2015 2021 34 Jacob Bruun Larsen 2015 2021 Mahmoud Dahoud 2017 2022 Sturm 11 Marco Reus 2012 2019 14 Alexander Isak 2017 2019 17 Pierre-Emerick Aubameyang 2013 2020 Maximilian Philipp 2017 2022

Wie viele Mitglieder hat Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund hat nach dem FC Bayern München die meisten Mitglieder in Deutschland. Laut des Vereins sind 145.712 Mitglied im Verein (Stand: 28.11.2016). Weltweit haben neben den Bayern nur Benfica aus Portugal und der FC Barcelona mehr Mitglieder als die Schwarz-Gelben.