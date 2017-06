So sieht der neue HSV-Spielplan aus

Erlebe

Mit der Veröffentlichung des Spielplans für die Bundesliga-Saison 2017/18 stehen alle wichtigen Termine der Saison des Hamburger SV fest. SPOX gibt einen Überblick über die wichtigsten Termine und den gesamten HSV-Plan.

Gegen wen spielt der HSV zum Saisonauftakt?

Ein Saisonauftakt mit einem Kracher? So ungefähr. Der HSV beginnt seine 55. Bundesliga-Saison gegen den FC Augsburg mit einem Heimspiel. Vielleicht schaffen es die Hanseaten so aber ihre schwarze Serie zu beenden. Den letzten Sieg am 1. Spieltag einer Bundesliga-Saison feierte der HSV im Jahr 2010. Doppel-Torschütze beim 2:1 gegen den FC Schalke 04: Ruud van Nistelrooy.

Auf wen trifft der Hamburger SV am 34. Spieltag?

Falls der Bundesliga-Dino einmal mehr bis zum Ende der Spielzeit zittern muss, wartet bei einem Heimspiel eine schwere Prüfung. Der Computer der DFL hat für den Hamburger SV am 34. Spieltag die Europapokalkandidaten von Borussia Mönchengladbach ausgewählt. Immerhin: Das Relegationsvermeidungsendspiel gegen den VfL Wolfsburg wird so wohl keine Neuauflage erfahren.

Wann steigt das Nord-Derby des HSV gegen Werder Bremen?

Schon am 7. Spieltag (29.9.-1.10.) ist es soweit: Werder Bremen muss beim HSV im Volksparkstadion antreten. Das Rückspiel findet somit am 24. Spieltag (23.-26.02.2018) im Bremer Weserstadion statt.

Nord-Süd-Klassiker: Wann spielt der FC Bayern München gegen den HSV?

Für den HSV werden September und Oktober intensiv. Denn nach dem Kräftemessen mit Werder Bremen kommt der amtierende deutsche Meister, der FC Bayern München, nur zwei Wochen später in den Volkspark. Am 9. Spieltag (20.-22.10.2017) reisen die Bayern in den Norden und haben damit beim Rückspiel am 26. Spieltag (9.-12.03.2018) Heimrecht.

Der gesamte Spielplan des HSV im Überblick