Werder holt Gondorf aus Darmstadt

Dienstag, 16.05.2017

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Mittelfeldspieler Gondorf (28) hat bereits die sportärztliche Untersuchung in Bremen absolviert. "Jérome ist ein sehr lauf- und zweikampfstarker Spieler, der darüber hinaus auch spielerische Akzente setzen kann. Diese Qualitäten wird er in unser Spiel einbringen", so Baumann.

Jerome Gondorf im Steckbrief