Werder will Gnabry mit Gehaltserhöhung halten

Freitag, 12.05.2017

"Natürlich will man so einer Entwicklung eines Spielers immer Rechnung tragen", erklärte Baumann gegenüber der Kreiszeitung Syke. "Wir wissen, was wir an Serge haben, und wollen, dass er möglichst lange für uns spielt. Wir sind daran interessiert, sein Gehalt den Leistungen anzupassen."

Dennoch gibt es viele Interessenten. Neben Dortmund und Leipzig soll auch 1899 Hoffenheim ein Auge auf Gnabry geworfen haben. Bei allen drei Vereinen könnte der Nationalspieler im Normalfall in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Auch deshalb hat er sich bislang nicht klar positioniert.

Überraschenderweise hat Gnabry nach seiner Rückkehr von einer Verletzung nicht gleich wieder einen Platz in der ersten Elf von Alexander Nouri bekommen. Das soll Gnabry aber überhaupt nicht gepasst haben. Sein Trainer spielt die Situation herunter. "Serge ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er ist immer ein Kandidat für die Startelf", so Nouri. "Das Verhältnis zwischen uns ist sehr gut."

Gnabry erzielte in der laufenden Spielzeit bereits elf Tore für die Hanseaten und zählt damit zu den besten Angreifern seiner Mannschaft.

Serge Gnabry im Steckbrief