Gräfe pfeift Abstiegsendspiel

Donnerstag, 18.05.2017

Gräfe leitete 2015 den Relegations-Thriller gegen den Karlsruher und pfiff in der Nachspielzeit einen umstrittenen Freistoß, der zum Ausgleich durch Diaz führte und den HSV in die Verlängerung rettete. Dank eines Tores in der 116. Minute von Nicolai Müller gelang der Klassenerhalt.

Gräfe gilt als einer der besten deutschen Schiedsrichter. Wolfgang Stark soll in seinem letzten Auftritt als Schiedsrichter keine brisante Partie leiten und Felix Zwayer weilt bei der U20-EM in Südkorea. Zudem werden Dr. Felix Brych (Champions-League-Finale) und Deniz Aytekin (DFB-Pokal-Finale) nicht mit hitzigen Partien betraut.

Es bleibt also von den Top-Schiedsrichtern nur Gräfe übrig.

