Korb für BVB und Co.: HSV-Juwel will bleiben

Freitag, 05.05.2017

Das berichtet die MOPO. Nachdem das Medium bereits im Januar berichtete, dass der FC Chelsea, RB Leipzig und der VfL Wolfsburg Interesse am Sturm-Talent haben, soll nun der BVB ein Angebot abgegeben haben.

Doch Arp hat offenbar kein Interesse daran, den Bundesliga-Dino zu verlassen und will seinen 2018 auslaufenden Vertrag verlängern. "Der HSV hat sich bewegt und es wird demnächst Gespräche geben. Wir sprechen momentan nicht mit anderen Vereinen. Das ist der Stand der Dinge", wird Berater Jürgen Milewski im entsprechenden Bericht zitiert.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Arpe erzielte in der B-Junioren-Bundesliga 26 Tore in 21 Partien, in der A-Junioren-Bundesliga war er in vier Spielen zwei Mal erfolgreich. Auch im Nationalmannschaftsdress hat der Rechtsfuß eine starke Quote: Für die DFB-Auswahl traf er in zehn Länderspielen neun Mal.

Alle Infos zum Hamburger SV