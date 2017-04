Medien: Leipzig mit Torwart-Talent Mvogo einig

Mittwoch, 05.04.2017

Mvogo war bereits im Alter von 19 Jahren Stammtorhüter bei den Young Boys geworden und kommt bislang auf sechs Einsätze in der Champions-League-Qualifikation und 15 Spiele in der Europa League.

In der Bundesliga sollen auch der SC Freiburg und der FSV Mainz 05 an Mvogo interessiert sein. In Leipzig würde er mit Peter Gulacsi, Routinier Fabio Coltorti, Marius Müller und dem 18-jährigen Philipp Köhn konkurrieren.

Yvon Mvogo im Steckbrief