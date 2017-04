Neuer Keeper für Werder Bremen?

Dienstag, 04.04.2017

Der Weserkurier beruft sich auf Informationen des französischen Journalist Manu Lonjon. Costils Vertrag beim französischen Erstligisten läuft im Sommer aus. Der 29-Jähriger ist Stammspieler in Rennes, hat sogar ein Länderspiel in seiner Vita stehen. Er könnte den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten an der Weser ankurbeln. Der Vertrag von Jaroslav Drobny läuft aus.

Klar ist: Der Keeper möchte Rennes verlassen. Allerdings soll es weitere Interessenten für den Franzosen geben. Ein Wechsel nach Florenz zerschlug sich im Sommer wohl wegen des Vetos aus Rennes. Celtic Glasgow soll ebenfalls interessiert sein. Die Stärke der Bundesliga könnte aber letztlich den Ausschlag pro Werder geben.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Benoit Costil im Steckbrief