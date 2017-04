Weiser in Leipzig auf dem Zettel?

Montag, 17.04.2017

Völlig neu sind die Gerüchte um Weiser und RB nicht. Die Bild nennt allerdings erstmals konkrete Zahlen. Demnach soll der 22-Jährige eine Ausstiegsklausel über elf Millionen Euro in seinem Vertrag festgeschrieben haben und könnte somit vorzeitig aus dem bis 2020 datierte Arbeitspapier aussteigen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der ehemalige U-Nationalspieler plagte sich in der laufenden Saison mit mehreren Verletzungen, sammelte aber doch 14 Einsätze für die Hauptstädter. Er konnte dabei sowohl aus rechter Verteidiger als auch als rechter Flügelspieler überzeugen und punktete mit offensiver Spielweise.

Leipzig ist derzeit auf bestem Weg in Richtung Europa. Derzeit stehen die Roten Bullen auf Rang zwei und greifen somit nach der ersten Teilnahme an der Champions League. Dafür soll der Kader aufgerüstet werden, so kündigte Sportdirektor Ralf Rangnick an.

Mitchell Weiser im Steckbrief