Kreisliga-Stürmer stand vor Wechsel zum BVB

Donnerstag, 27.04.2017

Wie sich beim MRT rausstellte, liegen bei Grodowski Bandscheibenprobleme vor. Aus sportlicher Sicht hätten die BVB-Verantwortlichen dem Stürmer einen Vertrag angeboten und ihn erstmal über die U23-Mannschaft an den professionellen Fußball herangeführt, doch das gesundheitliche Risiko war ihnen dann doch zu hoch.

"Das war wie ein Schlag in die Fresse. Die Gespräche hatten sich gut angehört. Es war mein Traum. Es wäre einfacher für mich gewesen, wenn die Leistung nicht gereicht hätte", wird Grodowski von den Ruhrnachrichten zitiert.

In der Kreisliga gelangen ihm in zwei Jahren herausragende 94 Tore. In der aktuellen Spielzeit steht er bei 51 Toren in 27 Einsätzen.

