Medien: Großkreutz soll Zeichen setzen

Mittwoch, 12.04.2017

"Er wird sportlich und auch als Typ ein ganz wichtiger Baustein für unser Team in der kommenden Saison sein", ordnete Trainer Torsten Frings die Verpflichtung von Großkreutz ein. Der Allrounder wird sich vorerst bei den Amateuren von Borussia Dortmund fit halten.

Im Sommer erfolgt schließlich der Wechsel zu den Lilien. Dort kann und soll Großkreutz laut Bild nicht nur sportliche Qualitäten einbringen. Demnach hätten die Verantwortlichen beim Transfer auch den Hintergedanken gehabt, mit dem 28-Jährigen ein Zeichen zu setzen.

Einerseits an den bereits bestehenden Kader, der bei einem Abstieg auseinanderzufallen droht. Andererseits auch an potentielle Neuzugänge, mit denen Darmstadt bald in Kontakt treten wird. Trotz nahezu aussichtsloser Tabellensituation wollen die Lilien konkurrenzfähig bleiben.

Kevin Großkreutz im Steckbrief