Christensen stellt neuen Pass-Rekord auf

Donnerstag, 06.04.2017

Unter den Spielern, die mindestens 50 Pässe in einem Spiel gespielt haben, hat der Däne mit einer Quote von 98,2 Prozent die beste Statistik der Bundesliga.

Christensen ist aktuell zur Leihe in Mönchengladbach und steht langfristig beim FC Chelsea unter Vertrag. Er wird am Ende der Saison in die englische Hauptstadt zurückkehren.

Andreas Christensen im Steckbrief