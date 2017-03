Keita kann Krankenhaus am Sonntag verlassen

Sonntag, 12.03.2017

Mittelfeldspieler Naby Keita von Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann nach seinem Kreislaufkollaps das Krankenhaus am Sonntag wohl wieder verlassen. Wie der Klub per Twitter mitteilte, habe eine Untersuchung im Uni-Klinikum ergeben, dass alle Werte in Ordnung seien.

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist bei vollem Bewusstsein. Wir hoffen, dass er am Sonntag das Krankenhaus verlasen kann", sagte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick im Doppelpass bei Sport1.

Keita hatte eine Dreiviertelstunde nach dem Spiel gegen Wolfsburg (0:1) in den Stadion-Katakomben einen Kreislaufkollaps erlitten und war plötzlich zusammengebrochen. Laut Verein soll es sich um eine akute Belastungsreaktion handeln.

Noch im Stadion wurde der Kreislauf Keitas stabilisiert, der Spieler war wieder bei Bewusstsein. Vorsorglich wurde der 22-Jährige jedoch über Nacht ins Krankenhaus eingeliefert.

