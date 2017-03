Medien: FC Bayern im Rennen um Keita

Freitag, 10.03.2017

Der englische Mirror berichtet von einem Interesse des FC Liverpool an Keita. Dieser sei aufgrund der schwierigen Vertragsverhandlungen mit Emre Can in den Fokus gerückt und könnte rund 30 Millionen Euro kosten. Allerdings, so der Bericht, stehen die Chancen der Reds schlecht.

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Demnach soll der FC Bayern die Nase vorne haben im Rennen um den 22-jährigen Mittelfeldspieler. Die Agentur Keitas hätte mehrere Anrufe von europäischen Klubs erhalten, die Bayern würden wohl gerne zuschlagen, um das Mittelfeld nach dem Karriereende von Xabi Alonso zu verstärken.

Neben Liverpool und den Münchnern sollen auch Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain und der FC Arsenal mehr oder weniger ernstes Interesse hinterlegt haben. Am weitesten sei jedoch der deutsche Rekordmeister.

Naby Keita im Steckbrief