Hoffenheim: Uth lässt seine Zukunft offen

Donnerstag, 30.03.2017

"Ich will diese blöden Verletzungen endlich hinter mir lassen", sagte Uth, der mit Hoffenheim auf Platz vier in der Tabelle steht: "Die Rückrunde ist schon etwas fortgeschritten, und man sieht ja, dass wir nicht einbrechen. Niemand hat irgendwie das Gefühl, dass wir nachlassen. Wir sind gewappnet."

Wie es mit ihm persönlich weitergeht, weißt Uth derweil noch nicht. Sein Vertrag läuft im Sommer 2018 aus. "Wir sind in Gesprächen, die TSG ist weiter der erste Ansprechpartner", so der Stürmer: "Ich fühle mich hier wohl, man muss sehen, was die Zukunft so bringt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich in mehr als einem Jahr wechseln oder bleiben möchte."

Momentan sei "alles offen", stellte Uth klar: "Wir werden die Gespräche aufrechterhalten und dann schauen wir mal."

Mark Uth im Steckbrief