Gladbach will Aufholjagd fortsetzen

Freitag, 03.03.2017

Gegen Schalke wollen die Gladbacher ihre Aufholjagd in der Liga fortsetzen. Dass es am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League erneut gegen die Königsblauen geht, interessiert Hecking nicht. "Ich halte nichts von der Trilogie. Das wichtigste Spiel ist am Samstag", sagte der Coach.

Mit dem fünften Sieg im sechsten Rückrundenspiel will die Borussia noch näher an die Europa-League-Plätze heranrücken. "Wir haben Rückenwind. Wenn wir gewinnen sollten, muss Schalke den Blick nach unten richten. Wir können dann die Nase nach oben recken", sagte Hecking.

Thorgan Hazard im Steckbrief