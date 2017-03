Medien: Ausstiegsklausel bei Sulu

Mittwoch, 22.03.2017

Die Sport Bild will von einer festgeschriebenen Ablöse von 1,5 Millionen Euro für Sulu wissen, wenn Darmstadt den Gang in die Unterklassigkeit antreten müsste. Der 31-jährige Abwehrchef war 2013 aus Altach zu den Lilien gewechselt und stieg mit den Hessen aus der 3. Liga in die Bundesliga auf.

Sowieso müssten Trainer Torsten Frings, der auch dann bleiben soll, und Co. den Etat drastisch kürzen und von aktuell 23 auf 11,5 Millionen Euro reduzieren.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bei aktuell zwölf Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz hat Klubboss Rüdiger Fritsch bereits mit den Planungen für die 2. Liga begonnen.

Aytac Sulu im Steckbrief