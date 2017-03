Auba: "Es waren schwere Wochen für mich"

Donnerstag, 02.03.2017

"Ich fokussiere mich nur auf die aktuelle Saison und will nicht zu viel darüber nachdenken", sagte Aubameyang zu DAZN am Rande eines Sponsorentermins in London. "Es waren schwere Wochen für mich nach meinen letzten Aussagen, deshalb rede ich besser nicht zu viel darüber."

Vor fünf Wochen hatte Aubameyang dem französischen Radiosender RMC ein Interview gegeben und sich dabei offensiv mit der Wechselfrage auseinandergesetzt. Von diesem Thema will sich Aubameyang im Saisonendspurt nicht mehr ablenken lassen.

Aubameyang erwartet harten Kampf gegen Benfica

Er wolle mit dem BVB seine Ziele erreichen, auch wenn "wir uns in der Liga momentan schwer tun". Dortmund liegt als Tabellendritter acht Punkte hinter RB Leipzig und zwei vor 1899 Hoffenheim. Im DFB-Pokal wartete im Halbfinale der FC Bayern, falls sich die Borussia im Nachholspiel bei den Sportfreunden Lotte durchsetzt.

Und in der Champions League muss das Team von Trainer Thomas Tuchel gegen Benfica einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. "Das wird ein harter Kampf", sagt Aubameyang.

