Lotte hofft gegen BVB auf Rollrasen

Donnerstag, 02.03.2017

"Das ist auf jeden Fall eine Option", erklärte Lottes Fußball-Obmann Manfred Wilke. Die Entscheidung, wann das Spiel nachgeholt wird, fällt am Donnerstag, auch ob es in Lotte stattfindet oder in einem anderen Stadion.

Bereits unmittelbar nach der kurzfristigen Absage der Partie am vergangenen Dienstag zeigte sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke skeptisch: "Das kann auch in zwei Wochen in die Hose gehen." Mit einem neuen Rasen will Lotte nun einer erneuten Absage entgegen wirken.

Sollte die Partie wie vermutet am 14. März nachgeholt werden, käme auf das neue Geläuf gleich ein echter Belastungstest zu. Bereits am 8. (gegen Chemnitz) und 12. (gegen Rostock) März haben die Sportfreunde ein Heimspiel. Es wären derer drei innerhalb von nur einer Woche.

