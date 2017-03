Jonker: "Spieler wollen Klarheit"

Freitag, 03.03.2017

"Sie wollen Klarheit haben, was zu tun ist. Bei Ballbesitz des Gegners und bei eigenem Ballbesitz", sagt Jonker über seine Spieler vor dem Duell mit dem 1. FSV Mainz 05. Dieser Umstand war offenbar bei Ismael nicht durchgehend gegeben. Jonker kehrt auch von der Dreierkette zurück zur Viererkette, wie er verkündete.

Insgesamt geht der Niederländer die Aufgabe mit viel Zuversicht an: "Die Mannschaft gibt richtig Gas. Was ich auf dem Platz sehe, gibt mir Vertrauen. Das Team sieht gut aus." In Einzelgesprächen erfuhr er: "Sie haben mir gesagt, dass sie auch nicht gut zusammengearbeitet haben."

