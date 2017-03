Wolfsburg in Mainz ohne Kapitän Benaglio

Donnerstag, 02.03.2017

Im Blickpunkt steht am Wochenende aber vor allem Andries Jonker. Der Nachfolger des entlassenen Valerien Ismael feiert in Mainz seine Premiere als VfL-Cheftrainer. "Nervös bin ich überhaupt nicht. Denn das, was ich auf dem Trainingsplatz gesehen habe, gibt mir Selbstvertrauen", sagte Jonker, der von 2012 bis 2014 bereits als Co-Trainer unter Felix Magath, Lorenz-Günther Köstner und Dieter Hecking in Wolfsburg gearbeitet hatte.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Sein Team müsse Respekt vor dem Gegner haben, "aber keine Angst", sagte der Niederländer: "Wenn wir die Kräfte bündeln, werden wir in Mainz erfolgreich sein." Wolfsburg rangiert als Tabellen-14. nach zwei Niederlagen nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. Mainz hat sechs Zähler mehr auf dem Konto als die Wölfe.

Diego Benaglio im Steckbrief