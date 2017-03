Liverpool nimmt Keita ins Visier

Donnerstag, 02.03.2017

Der 22-Jährige vereint den perfekten Mix aus Disziplin, Antizipation und offensiver Durchschlagskraft, um den Anforderungen für Jürgen Klopps Spielphilosophie gerecht zu werden. Nicht umsonst bewährt er sich in Leipzig in einem ähnlichen, pressingintensiven System ebenso, wie zuvor zwei Jahre lang bei RB Salzburg.

Für den starken Aufsteiger war Keita in der bisherigen Bundesliga-Saison an zehn Toren direkt beteiligt, obwohl er meist in eher defensiver Rolle auf der Doppelsechs auftritt. Nicht nur in Liverpool hat er dabei Interesse geweckt, der Nationalspieler Guineas ist derzeit einer der begehrtesten Akteure Europas.

Neben den Reds werden auch der FC Arsenal, Borussia Dortmund und der FC Bayern als mögliche neue Arbeitgeber gehandelt. Leipzig steht daher in Verhandlungen mit Keita, um seinen noch bis 2020 laufenden Vertrag vorzeitig zu verbesserten Bezügen zu verlängern.

Dass Keita von der gleichen Agentur wie Liverpool-Star Sadio Mane beraten wird, könnte den Reds derweil einen Vorteil im Rennen um seine Dienste geben. Denn Manes Agentur war von der Art und Weise, wie ihr Klient menschlich und sportlich von Liverpool behandelt wurde, begeistert.

Jedenfalls wäre Keita eine sinnvolle Ergänzung für Klopps Kader, in dem auf der Sechser-Position momentan zu viel Last auf den Schultern von Jordan Henderson liegt. Einfach wird eine Verpflichtung des begehrten Afrikaners allerdings keinesfalls.

Naby Keita im Steckbrief