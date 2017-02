Hoffenheim: Süle-Ersatz aus Freiburg?

Montag, 13.02.2017

Der 22-jährige Kempf soll laut Fußball Bild im Fokus der TSG stehen. Sein Vertrag läuft noch bis 2018, er dürfte daher relativ kostengünstig zu haben sein, sollte er wechseln wollen. Im Sommer wäre für den Breisgau-Klub wohl die letzte Chance auf eine Ablöse.

Kempf zählt in Freiburg vergangene Saison zu den Leistungsträgern im Breisgau. In der Bundesliga kam der U20-Nationalspieler wegen einer hartnäckigen Meniskusverletzung bislang nicht zum Einsatz, sammelte jedoch zuletzt in Freiburgs U23 Spielpraxis.

