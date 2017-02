Stöger will im Karneval als Hasenhüttl gehen

Freitag, 24.02.2017

Für die zwei österreichischen Trainer-Exporte in der deutschen Bundesliga Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl läuft es mit ihren Vereinen 1. FC Köln und RB Leipzig außergewöhnlich gut. Am Samstag (15:30, im SPOX-Liveticker) treffen die beiden zum sechsten Mal in ihrer Karriere aufeinander. Bislang teilten sich die beiden viermal die Punkte gerecht auf, einmal gewann Hasenhüttl mit seinem damaligen Verein Ingolstadt gegen die Kölner. Das Hinspiel ging im vergangenen September 1:1 aus.

Im Vorfeld des Matches hatte Peter Stöger die Lacher auf seiner Seite. Gegenüber der SportBild verriet er, angesprochen auf ein mögliches Karnevalskostüm: "Vielleicht gehe ich ja als Ralph Hasenhüttl." Bei der Karnevalssitzung hatte Stöger allerdings vor Kurzem noch ein Baumeister-Kostüm mit integrierten Muskeln an. Optisch noch nicht wirklich Hasenhüttl-würdig.

