Stevens tritt gegen Heldt nach

Sonntag, 26.02.2017

"Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht Horsts erste Wahl war und er lieber Babbel gehabt hätte. Bei den anderen verantwortlichen Präsidiumsmitgliedern und den Fans kam ich ganz gut an, bei Heldt allerdings nicht", so Stevens in seiner Biografie "Niemals aufgeben".

Auch an der Personalpolitik des heute 47-Jährigen hatte der Niederländer etwas auszusetzen. Er habe "ohne mein Mitwissen Trainer eingestellt. So wurde Jens Keller zum Beispiel plötzlich Trainer der B-Junioren. Ich habe Heldt darauf angesprochen. Er reagierte mit einer einzigen Änderung: Er hat den Torwarttrainer abgesetzt und stattdessen Holger Gehrke eingestellt."

Im September 2011 wurde er von Horst Heldt als Nachfolger von Ralf Rangnick vorgestellt und mit einem Vertrag bis 2013 ausgestattet. Im Dezember 2012 wurde er nach dem Absturz auf Platz 7 beurlaubt.

