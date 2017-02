Medien: Tuchel spielt um Zukunft

Montag, 27.02.2017

Die Bild ist sich seit Wochen sicher, dass es intern beim BVB kriselt. Tuchel soll angezählt sein. Der neueste Bericht geht von einem Neun-Tage-Ultimatum für den Trainer aus.

"Cheftrainer Thomas Tuchel (43) weiß: Will er noch die Chance auf eine Dortmund-Zukunft haben, braucht er in den nächsten 9 Tagen Erfolge", heißt es in dem entsprechenden Bericht der Bild. In diesen Tagen spielt der BVB im Pokal gegen Lotte, in der Liga gegen Leverkusen und in der Königsklasse gegen Benfica.

Halbfinale, Viertelfinale und drei Punkte seien demnach das Ziel für die Borussia. Gegen Benfica geht Dortmund mit einem 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel in die Partie. Leverkusen ist nach der 0:2-Pleite gegen Mainz am Boden, Lotte ohnehin ein Außenseiter.

