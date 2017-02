Medien: Augustin angeblich mit Dortmund einig

Donnerstag, 23.02.2017

Augustin spielt in den Planungen des neuen Paris-Trainers Unai Emery nur noch eine kleine Rolle und kommt in der laufenden Saison auf nicht einmal 200 Minuten Einsatzzeit in der Ligue 1 (ein Tor).

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Einer Ausleihe soll er sich verweigert haben - und wurde im Gegenzug in die Reservemannschaft verbannt. Im Jahr 2017 ist er noch kein einziges Mal für die erste Mannschaft von PSG aufgelaufen.

Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2018, angesichts der verhärteten Fronten scheint ein Verkauf die beste Lösung.

Laut L'Equipe hat das erneut den BVB auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Sportzeitung hat der U19-Europameister der Borussia seine Zusage für einen Wechsel im Sommer gegeben. Offenbar wird Dortmund ein Angebot über acht Millionen Euro hinterlegen.

Jean-Kevin Augustin im Steckbrief