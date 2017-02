Medien: Henrichs als als Lahm-Nachfolger

Mittwoch, 08.02.2017

Wie die SportBild berichtet, soll es sich beim Topkandidaten um Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen handeln. Der 19-Jährige soll demnach erste Alternative für rechts hinten sein. Der Rekordmeister habe bereits Kontakt zur Werkself aufgenommen, um einen möglichen Wechsel schon in diesem Sommer möglich zu machen.

Bislang sei beim FC Bayern demnach angedacht gewesen, die Personalie Henrichs erst 2018 anzugehen, doch der vorzeitige Lahm-Abgang sorgt für verfrühten Handlungsbedarf. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft noch bis 2020.

In dieser Saison spielte Henrichs bereits 17 Mal in der Bundesliga und war auch in sechs Champions-League-Spielen aktiv. Zudem gab er im November in der WM-Qualifikation in San Marino beim 8:0-Erfolg des Weltmeisters sein Nationalmannschaftsdebüt.

Benjamin Henrichs im Steckbrief