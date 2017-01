WOB: Kommt Cerci als Caligiuri-Nachfolger?

Freitag, 27.01.2017

Wie SkyItalia berichtet seien die Wölfe bereit, sechs Millionen Euro für den Außenstürmer zu bieten.

Das Interesse am 29-Jährigen ist allerdings nicht exklusiv. Auch Lazio Rom soll sich um den Italiener, der bei Atletico Madrid in dieser Saison lediglich einen Einsatz in der Copa del Rey erhalten hat, bemühen.

Cerci erlebte die erfolgreichste Saison seiner Karriere als Sturmpartner von Ciro Immobile beim FC Turin in der Spielzeit 2013/14.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Hier konnte er in 37 Ligaspielen 13 Tore und elf Vorlagen verbuchen. Bei Atletico Madrid hat er sich seit seinem Wechsel im Sommer 2014 nicht durchsetzen können und wurde bereits an den AC Milan und CFC Genua ausgeliehen.

Die Fußballwelt im Netz auf einen Blick - Jetzt auf LigaInsider checken!

Alessio Cerci im Steckbrief