Delaney: "Ist ein anderes Level hier"

Montag, 09.01.2017

"Es ist ein anderes Level hier, das sehe ich", wird Delaney in der Bild zitiert. "Die Geschwindigkeit ist höher und hier hast du im Training immer einen im Rücken. In Dänemark wird defensiver gespielt."

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 25-jährige Däne ist also beeindruckt - und beeindruckt sind sie bei Werder auch von ihm.

Mit großen Vorschusslorbeeren ist der Mittelfeldmann an die Weser gekommen, wenngleich er versucht, die Erwartungen an seine Person zu dämpfen: "Ich bin nicht der Messias, der kommt und alle rettet. Es gibt hier sicher Spieler mit größerem Talent als ich. Es wird schwierig für mich am Anfang."

Thomas Delaney im Steckbrief