HSV erteilt Bahoui Freigabe

Freitag, 13.01.2017

Nabil Bahoui wird den Hamburger SV im Winter aller Voraussicht nach verlassen. Im Februar 2016 verpflichtet, konnte er seine Qualitäten nie einbringen und erhielt nun die Freigabe vom Klub.

Wie die Bild berichtet, hat Jens Todt nach einem persönlichen Gespräch zu einem Wechsel geraten. "In meinem sehr guten Gespräch mit Nabil habe ich ihm gesagt, dass wir uns nicht sperren werden, wenn er uns einen Verein bringt", bestätigt Todt.

Bis 2018 läuft sein Vertrag noch, doch für Bahoui ist Schluss. "Ich will doch nur Fußballspielen. Doch ich hatte nur einmal die Chance, mich in der Bundesliga zu zeigen", ärgerte er sich kürzlich. Er würde gerne in der Liga bleiben, aber auch Ex-Klub AIK Solna soll interessiert sein.

Dennoch bleiben gute Erfahrungen für den Schweden: "Es war niemals ein Fehler, nach Hamburg zu kommen. Ich bin mittlerweile in einem sehr guten körperlichen Zustand und brenne auf Einsätze."

