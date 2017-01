Medien: LA hat Chicharito im Auge

Freitag, 20.01.2017

Chicharito ist mit 28 Jahren bei Bayer Leverkusen noch bis Sommer 2018 gebunden. Anschließend könnte es ihn in die USA verschlagen, so die AS. Demnach soll der FC Los Angeles am mexikanischen Stürmer interessiert sein und auf das Auslaufen des Arbeitspapiers warten.

Der Klub wird ohnehin erst mit dem Jahr 2018 in der MLS vertreten sein, bis dahin soll sich ausgiebig vorbereitet werden. Der LAFC, so der Bericht, würde in den nächsten Wochen den Trainer präsentieren wollen und anschließend auf eine wettbewerbsfähige Mannschaft hinarbeiten.

In Los Angeles könnte es dann zu einem mexikanischen Derby kommen. Giovani dos Santos, derzeit bei Villarreal, könnte 2018 ebenfalls in der MLS spielen. Galaxy soll am Offensivmann interessiert sein.

